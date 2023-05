Concorso Asl Roma 406 amministrativi: date prove orali

È uscito il diario della prova orale del concorso Asl Roma pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 406 posti, successivamente rideterminati in 228 posti, di assistente amministrativo, categoria C. La domanda andava presentata entro il 9 luglio 2020. Ciascun candidato doveva indicare nella domanda di partecipazione 7 preferenze relative alle Aziende interessate.



Ricordiamo che erano stati pubblicati due bandi di concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori e assistenti amministrativi presso varie Aziende Sanitarie del territorio (l’Ente capofila dei concorsi è l’ASL Roma 1). In particolare le selezioni riguardavano:

326 posti di collaboratore amministrativo (categoria D) – scarica il bando

posti di collaboratore amministrativo (categoria D) – 406 posti di assistente amministrativo (categoria C) – scarica il bando

Concorso Asl Roma 406 amministrativi: il diario della prova orale La prova orale si terra’ secondo il seguente calendario:

GIUGNO 2023: 5 – 6 – 8 – 12 – 13 – 15 – 19 – 20 – 22 – 26 – 27 – 28;

LUGLIO 2023: 4 – 6 – 11 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20.

L’ora, la sede e le modalita’ di svolgimento delle suddette prove verranno comunicate successivamente e pubblicate a questo indirizzo della ASL Roma 1 aslroma1.it/concorsi-e-avvisi.

Concorso Asl Roma 406 amministrativi: le materie dell’orale La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera (inglese o francese).

Elementi di Diritto Amministrativo

– Legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale

– Elementi di Contabilità delle Aziende Sanitarie. Elementi di Diritto Amministrativo

Legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale

Elementi di Contabilità delle Aziende Sanitarie. la Commissione ha a disposizione punti 20, con la precisazione che verrà considerato

idoneo il candidato che riporti nello stesso una valutazione pari o superiore a 14/20.

Concorso Asl Roma 406 amministrativi: cosa studiare Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi.

Per la preparazione: FORMATO CARTACEO Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi. Questa quarta edizione contiene tutti gli aggiornamenti normativi commentati legati al Covid-19 al D.M. 77/20222, ai progetti di sviluppo del S.S.N. (Documento AGENAS e Missioni 5 e 6 PNRR) e alle ultime evoluzioni della sanità digitale. Il volume inizia con una riflessione sul diritto alla salute per poi passare all’analisi dell’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale prima e dopo la legge n. 833/1978. La disamina prosegue focalizzando l’attenzione sul sistema di finanziamento, il rapporto fra Stato e Regioni e il ruolo degli enti locali. Il manuale analizza i principali aspetti del SSN – la governance, l’organizzazione, l’integrazione socio-sanitaria e la committenza – e prende in esame il ruolo del cittadino, il welfare di comunità, i livelli essenziali di assistenza e la sanità integrativa. Segue un’attenta disamina sull’evoluzione dei sistemi informativi e informatici, della ricerca scientifica, del sistema dei controlli, del rapporto di lavoro all’interno del SSN e della contabilità e dei bilanci. I temi del contrasto alla corruzione, della trasparenza amministrativa, dei contratti e degli appalti sono al centro degli ultimi capitoli che si concludono con i profili generali delle discipline di base, diritto costituzionale e diritto amministrativo. Il Manuale si conclude con una sezione di atti e provvedimenti amministrativi e una ricca rassegna dei testi di normativa e giurisprudenza più importanti per il settore. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili i testi degli atti amministrativi in formato word e i testi delle leggi. Fosco FogliettaGià direttore amministrativo nella ASL di Cesena e Direttore Generale nelle ASL di Bologna sud e Ferrara. Vice presidente FIASO (Federazione italiana delle aziende sanitarie ed ospedaliere) negli anni 2000. Dal 2011 al 2017, presidente del Consiglio di amministrazione CUP 2000 s.p.a.. Docente a contratto di varie università e di organismi di formazione internazionali. Autore di numerose pubblicazioni.Con i contributi di: Mattia Altini, Stefano Carlini, Luca Dimasi, Alberto Fabbri, Andrea Ferroci, Diego Lorenzetti, Luigi Martelli, Elena Prati A cura di Fosco Foglietta | Maggioli Editore 2023 37.05 € Scopri di più

Concorso Asl Roma 406 amministrativi: cosa portare alla prova orale I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di: valido documento di identità

dispositivi di protezione individuale (mascherina facciale FFP2)

Concorso Asl Roma 406 amministrativi: come non rischiare l’esclusione I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volonta’ dei candidati medesimi.

Concorso Asl Roma 406 amministrativi: lo stipendio Assistente amministrativo nella fascia stipendiale 9-14: a luglio 2022 aveva uno stipendio netto medio di 1388,65 e con l’aumento di euro 58,10 arriva ad un totale nel 2023 di 1446,75 euro.

