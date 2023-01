Concorso ACI 298 posti, aggiornamenti sulle prove: come prepararsi

235 posti di laureati, categoria C;

63 posti di diplomati, categoria B.

Dopo una serie di rinvii e la riapertura dei termini di partecipazione nel 2021, sono arrivate finalmente importanti novità sul(Automobile Club Italia), inizialmente indetto nel 2019, per titoli ed esami, volto alla copertura didi diplomati e laureati a tempo indeterminato, di cui:

Si ricorda che in una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della Federazione a maggio 2022, le prove erano slittate ufficialmente al 2023 “a causa della difficile congiuntura attualmente attraversata dal settore dell’automotive, le cui ricadute economiche pesano inevitabilmente sull’ACI“.

Le informazioni relative alle prove scritte del concorso saranno pubblicate il 1° febbraio 2023 sul sito istituzionale dell’Ente

Nei seguenti paragrafi forniamo un focus sulle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso e su come prepararsi al meglio. Di seguito il Manuale per la preparazione delle prove del concorso.

Concorso ACI 298 posti: procedura selettiva

Attraverso la modifica del bando del concorso, attuata e resa nota il 29 ottobre 2021, è stata eliminata definitivamente la prova preselettiva. Dunque la procedura selettiva sarà composta esclusivamente dalle seguenti fasi:

prova scritta: quiz a risposta multipla sulle materie previste dal bando;

quiz a risposta multipla sulle materie previste dal bando; prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta, statuto dell’ACI, reati contro la P.A., accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

Inoltre, secondo gli ultimi aggiornamenti, il 1° febbraio 2023, sul sito istituzionale dell’Ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di svolgimento della prova scritta. Il bando specifica, infine, che tutte le prove di concorso avranno luogo a Roma. Qualora il numero dei candidati sia elevato ed esigenze organizzative lo richiedano saranno effettuati più turni di prova, secondo un calendario predisposto in base all’ordine alfabetico.

Concorso ACI 298 posti: prova scritta

Il contenuto delle prove per i candidati saranno differenziate a seconda del profilo selezionato in fase di domanda. Per i profili professionali in area C, destinati ai candidati laureati, la prova scritta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da un totale di 100 quiz da svolgere nell’arco di tempo massimo di 60 minuti, e verterà sulle seguenti materie:

diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni), al procedimento amministrativo ed ai contratti pubblici,

diritto civile (contratti, obbligazioni e diritti reali di garanzia, disciplina dei beni mobili registrati).

I candidati ai profili dell’area B invece dovranno affrontare un test scritto, composto da un totale di 60 quiz da svolgere nell’arco di tempo massimo di 60 minuti, vertente su:

quesiti di carattere attitudinale, atti a valutare le capacità logiche deduttive e linguistiche del candidato;

elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni) e al procedimento amministrativo;

elementi di diritto civile (contratti, obbligazioni e diritti reali di garanzia, disciplina dei beni mobili registrati),

elementi di informatica, con particolare riferimento agli strumenti di office automation,

cultura generale,

lingua inglese.

La prova scritta si intende superata con un punteggio conseguito di almeno 21/30.

Concorso ACI 298 posti: diario prove

Secondo le ultime comunicazioni, mercoledì 1° febbraio 2023, sul sito istituzionale dell’Ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di svolgimento della prova.

Concorso ACI 298 posti: come prepararsi

Per la preparazione al concorso consigliamo lo studio del seguente manuale, il quale propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero:

elementi di Diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni) e al procedimento amministrativo;

elementi di diritto civile (contratti, obbligazioni e diritti reali di garanzia, disciplina dei beni mobili registrati);

reati contro la Pubblica Amministrazione;

Statuto dell’ACI;

lingua inglese (quiz);

informatica (office automation).

Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili numerosi quiz di test attitudinali e cultura generale all’interno del simulatore di quiz.

Manuele di teoria e test per tutte le prove previste dal Concorso, corredato da una sezione online con numerosi quiz di test attitudinali e cultura generale.