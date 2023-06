Concorsi Puglia 306 diplomati: fuori le date prove scritte del concorso del 2021. La selezione pubblica da 306 posti per diplomati alla Regione Puglia sta finalmente per compiersi, sono state infatti pubblicate le date e anche le sedi in cui si terranno le prove scritte.



Una super notizia per tutti i concorsisti che ambiscono ad una posizione pubblica alla Regione nel settore di propria competenza. Ecco tutte le novità su quando e dove si terranno le prove.

Concorsi Puglia 306 diplomati: i profili AREA AMMINISTRATIVA

– Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Gestione affari legali: 26 posti

– Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Gestione affari legali: 26 posti AREA COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI)

– Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: 6 posti

– Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici: 25 posti

– Bando 19: Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità: 6 posti

– Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: 6 posti – Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici: 25 posti – Bando 19: Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità: 6 posti AREA INFORMATICA E TECNOLOGICA

– Assistente – Istruttore sistemi informativi e tecnologie: 15 posti

Concorsi Puglia 306 diplomati: il calendario delle prove scritte Le prove scritte si svolgeranno tutte a Foggia presso FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 1, 71122. I candidati dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell’orario di convocazione indicati nel calendario allegato; non potranno essere ammessi alla prova in una sede, in un giorno e in un orario diversi da quelli ad essi assegnati.



La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura, quali che siano le cause dell’assenza, ancorché dovuta a cause di forza maggiore. Ecco il calendario delle prove scritte:

PROFILO DATA ORA CHI DEVE PRESENTARSI Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità 26/06/2023 11:30 Tutti i candidati iscritti Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Gestione affari legali 28/06/2023 10:30 I candidati con cognome da “A” fino a “D” 28/06/2023 16:30 I candidati con cognome da “E” fino a “PAD.” 29/06/2023 11:00 I candidati con cognome da “PAG. ” fino a “Z” Assistente – Istruttore sistemi informativi e tecnologie 29/06/2023 16:00 Tutti i candidati iscritti Assistente – Istruttore tecnico di policy /Ambito Lavori pubblici 30/06/2023 11:00 Tutti i candidati iscritti Assistente – Istruttore tecnico di policy /Ambito Cultura e valorizzazione del territorio de del paesaggio 30/06/2023 16:00 Tutti i candidati iscritti

Concorsi Puglia 306 diplomati: cosa studiare Il manuale Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa: espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi. Consente inoltre una preparazione mirata sulle materie richieste.

Per la preparazione: FORMATO CARTACEO Concorso Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa e contabile Cat. B e C negli Enti locali Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.Indice› NOZIONI INTRODUTTIVE DI DIRITTO PUBBLICO• Nozioni di diritto costituzionale • Nozioni di diritto amministrativo • Le Regioni a statuto ordinario› NORMATIVA GENERALE APPLICABILE AGLI ENTI LOCALI• Il decentramento amministrativo e la riforma della p.a. • Il procedimento amministrativo • La documentazione amministrativa • Il documento informatico e la firma digitale • Il diritto d’accesso e la tutela della privacy› IL COMUNE: Ordinamento Istituzionale• Autonomia statutaria e regolamentare • Istituti di partecipazione • Funzioni • Forme di decentramento e associative • Consiglio • Giunta • Deliberazioni • Controllo sulle delibeazioni • Sindaco e Presidente della Provincia • Status degli amministratori locali • Dirigenti e responsabili dei servizi› ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE• Entrate • Bilancio› PRINCIPALI SERVIZI• Protocollo e archivio • Servizi demografici • Urbanistica, espropriazioni ed ecologia • Sportello unico per le attività produttive e Servizio commercio • Contratti e appalti› GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI› RAPPORTO D’IMPIEGO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI› RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI› NOZIONI DI DIRITTO CIVILE E PENALE Salvio Biancardi, William Damiani, Eugenio Lequaglie, Luigi Oliveri, Marcello Quecchia, Nicola Rinaldi, Giovanni Uderzo | Maggioli Editore 2023 41.80 € Scopri di più

Concorsi Puglia 306 diplomati: gli avvisi ufficiali delle prove scritte Scarica i pdf ufficiali ed integrali delle istruzioni alle prove scritte:

Per restare aggiornato sul concorso Bari 25 amministrativi, su tutte le novità e approfondimenti sui vari concorsi 2023, come per esempio i bandi aperti nel mese di giugno, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi (qui sotto)