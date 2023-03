Certificazione Unica 2023: cosa fare in caso di errori, omissioni, presentazione in ritardo

Sono ormai scaduti i termini per l’invio della Certificazione Unica 2023. Cosa fare in caso di errori? Ogni anno i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia entrate un’attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve, riconosciuti ai singoli contribuenti.



Il modello, chiamato Certificazione Unica (CU), dev’essere altresì rilasciato al percettore delle somme, a mezzo consegna di una versione sintetica nel rispetto della stessa scadenza prevista per l’invio all’AE. Una scadenza diversa è invece prevista per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il 730 precompilato.



Può accadere che il sostituto d’imposta o l’intermediario delegato dallo stesso ad occuparsi dell’invio incorra in errori, omissioni o semplicemente si accorga di non aver inviato la CU nei termini di legge.



In questi casi come comportarsi e quali sanzioni si rischiano? Analizziamo la questione in dettaglio, avvalendoci anche delle istruzioni AE sulla Certificazione Unica reperibili collegandosi al portale “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Certificazione Unica 2023”.

31 ottobre 2023 La scadenza del 16 marzo è figlia del fatto che le Certificazioni Uniche contengono una serie di dati essenziali per permettere all’AE di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate. Pertanto, come ricordano le istruzioni dell’Agenzia, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ossia entro il 31 ottobre 2023.

16 marzo 2023 I sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi per il periodo d’imposta 2022 , in via telematica all’Agenzia entrate, entro il 16 marzo 2023 . Nel rispetto della stessa data le CU devono essere rilasciate ai soggetti percipienti i redditi certificati. Da precisare (ma non è il caso del 2023) che i termini scadenti di sabato o in un giorno festivo slittano al primo giorno feriale successivo.

Il tracciato si considera presentato, precisano le istruzioni AE, nel “giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate”. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica . Un elemento di attenzione è rappresentato dal fatto che il servizio telematico, immediatamente dopo l’invio, restituisce un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. Soltanto in seguito sarà fornita all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, confermerà l’avvenuta presentazione della comunicazione. Di conseguenza, ricorda l’Agenzia, soltanto “quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione”. La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio. Il documento in parola è comunque consultabile nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia entrate .

Annullamento Il sostituto d’imposta ha la possibilità, prima della scadenza del termine, di annullare una certificazione già presentata. In tal caso è necessario compilare una nuova certificazione barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio . Sostituzione Oltre all’annullamento è possibile sostituire, prima della scadenza del termine di presentazione, una certificazione unica già presentata, compilandone una nuova comprensiva delle modifiche . In tal caso sarà necessario barrare la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.

In caso di errori o omissioni nelle Certificazioni Uniche trasmesse all’AE è possibile procedere all’annullamento o alla sostituzione delle stesse. In tal caso sarà necessario barrare le apposite caselle poste nel frontespizio della comunicazione . Nelle istruzioni alla compilazione delle CU l’Agenzia entrate precisa che qualora “si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova Comunicazione contenete esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire”. Pertanto, nel medesimo invio, non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

Certificazione Unica 2023: quando inviare la CU rettificativa

La Certificazione Unica sostitutiva o di annullamento si considera trasmessa nei termini se inviata entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2023. Il termine coincide di conseguenza con lo scorso 21 marzo.



La Circolare AE numero 10/E/2015 ha precisato infatti che i sostituti d’imposta “possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche” senza incorrere in sanzioni “trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista”.



Resta fermo l’obbligo di trasmettere comunque la Certificazione Unica corretta anche dopo la scadenza citata, senza che sia prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento. Non a caso la tempistica prevista per l’invio delle Certificazioni Uniche e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.



Come precisato dalla Circolare del 24 settembre 1999 numero 195 del Ministero delle Finanze in caso di scarto della comunicazione i 5 giorni per l’invio della CU rettificativa decorrono “dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto”.