Con la soglia del caldo sopra i 35 gradi, e in assenza di misure in grado di ridurre il rischio di colpo di calore, le attività di lavoro devono essere sospese e deve essere richiesta la cassa integrazione. Lo aveva precisato nel luglio 2022 una nota congiunta di Inps-Inail. Diktat che torna attuale anche in questa estate 2023 con temperature che, in più parti d’Italia, hanno abbondantemente superato la soglia critica in questione.



Non è necessario che i gradi centigradi siano rilevabili dai termometri, è sufficiente che questi siano anche solo percepiti. Interessati dalla domanda Cig per troppo caldo sono tutti quei lavoratori alle prese con mansioni particolarmente esposte al rischio calore: ad esempio operai dei cantieri stradali o degli altiforni. Ma non solo.



Si parla quindi di temperature oltre i 35 gradi e di lavorare in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In tutti questi casi è consentito, anzi si deve ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per troppo caldo.



L’Inps ha avvertito che i fenomeni climatici estremi sono correlati con un forte rischio di infortunio sul lavoro. Ecco perché nel 2022 ha dato indicazioni su quali sono i settori per i quali si può chiedere la cassa integrazione ordinaria in caso di temperature superiori ai 35 gradi.



Ecco in breve i settori che possono ricorrere alla cassa integrazione per caldo sopra i 35 gradi e come chiederla.

Cassa integrazione per caldo sopra i 35 gradi: i lavori interessati Tra i settori interessati dalla possibilità di accedere alla Cassa integrazione per caldo sopra i 35 gradi rientrano: i lavori di stesura del manto stradale,

i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni,

le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione,

tutte le fasi lavorative che vengono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Come richiedere la Cassa integrazione per caldo sopra i 35 gradi In base al vademecum Inps-Inail del 2022, è ovviamente l’azienda a dover presentare domanda di Cigo.

A questa domanda va allegata la relazione tecnica in cui si specifica: le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime.

L’azienda che richiede la Cigo (cassa integrazione ordinaria) per caldo sopra i 35 gradi non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.



Per approfondire il tema delle ferie, e di tutti gli altri aspetti dei contratti di lavoro dipendente nel privato, consigliamo il libro “Il Lavoro Subordinato”.

Consigliamo anche il libro “Paghe e contributi 2023”, come guida utile per l’elaborazione e la comprensione della busta paga 2023. Sono approfonditi tutti i passaggi necessari per l’elaborazione del cedolino e dei vari adempimenti connessi.

Da tenere a mente che l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Il rapporto Inail sul caldo estremo Un progetto Inail, chiamato Worklimate, nasce dall’esigenza di supervisionare il lavoro collegato alla condizioni climatiche. Il presupposto è valutare come Infortuni e malori sul lavoro possano essere potenzialmente determinati da condizioni termiche critiche

Nel “Report caldo e lavoro” del 17 luglio 2023 è inserita una raccolta delle informazioni provenienti da organi di stampa: gli articoli pubblicati sulla stampa quotidiana nazionale e locale riguardanti gli infortuni e malori sul lavoro possibilmente correlati al caldo e le segnalazioni di iniziative e proposte per la tutela della salute dei lavoratori esposti a stress termico sono reperiti mediante un’applicazione web per la definizione di un set di query che si appoggia al motore di ricerca Google.



Dall’altra si mostra l’impatto delle condizioni termiche critiche sul mondo del lavoro in termini di produttività nei diversi settori, così come riportato dalla stampa. Il rapporto sarà aggiornato con cadenza settimanale e alla fine della stagione estiva sarà pubblicata una infografica con una sintesi delle caratteristiche degli eventi accaduti.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di lavoro puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



(Foto di copertina istock/coffeekai)