Fino a fine marzo è possibile richiedere il nuovo bonus genitori separati/divorziati e/o non conviventi. Lo ha reso noto l’Inps lo scorso 12 febbraio (giorno di apertura delle istanze)



Si tratta di un contributo economico istituito per sostenere i genitori in stato di bisogno, ovvero con un reddito non superiore a 8.174 euro. E’ stato introdotto all’alba dello scoppio della pandemia Covid, per aiutare le famiglie in difficoltà economica, perché non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore. Inadempienza dovuta alla riduzione del reddito di quest’ultimo.



Le domande per ottenerlo sono state aperte lo scorso 12 febbraio e si potranno inviare all’Inps fino a lunedì 31 marzo 2024.



Spieghiamo chi può farlo e come inoltrare le istanze.

Obiettivo del Bonus Come anticipato, la misura è finalizzata a garantire un contributo ai genitori che, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nello stesso periodo, non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).



I requisiti per il Bonus genitori separati/divorziati Il bonus per genitori separati spetta al genitore che non paga l’assegno di mantenimento perché, causa covid, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020

per una durata minima di 90 giorni

oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019

Bonus genitori separati: domande aperte fino al 31 marzo Lo scorso 12 febbraio è stato dato il via alle domande online per richiedere il contributo. Si potrà inoltrare l’istanza entro e non oltre il 31 marzo 2024.

Come fare domanda di Bonus La domanda per percepire il beneficio dovrà essere presentata all’Inps. Deve farlo il genitore che non si è visto pagare in tutto o in parte il mantenimento. Per farlo: Occorre autenticarsi al portale online Inps;

accedere al servizio ad hoc Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento

disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche“

Importo del Bonus genitori separati Come spiegato sul sito Inps, il bonus genitori separati, divorziati e/o non conviventi viene corrisposto in soluzione unica. L’importo è pari alla somma non versata dell’assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili. Spetta per un massimo di 12 mensilità tenuto conto delle disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro

