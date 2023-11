Bonus bollette anche nel 2024: mensilità, importi, come funzionerà

Il Bonus bollette sarà prorogato? Nel DDL Bilancio 2024 non mancano le misure destinate a ridurre il costo delle utenze di luce e gas per i clienti domestici che si trovano in una condizione di difficoltà economica, attestata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

In particolare, la bozza della Manovra per il prossimo anno estende ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 il bonus bollette introdotto per l’ultimo trimestre dell’anno corrente. In questo articolo invece l’elenco dei bonus che non saranno confermati nel 2024.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Bonus bollette 2024: la norma L’articolo 4 della bozza del DDL Bilancio 2024 riconosce per il primo trimestre del prossimo anno un contributo straordinario ai clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico.



Il contributo in parola opera “con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto – legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56”.

Bonus bollette 2024: cosa prevede il Dl 34/2023 Il Decreto-legge numero 34/2023 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” prevede all’articolo 3 il riconoscimento di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

La misura spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 ed è crescente in base al numero di componenti del nucleo familiare.



Il Decreto – legge assegna ad ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) il compito di definire l’ammontare del contributo, ripartendo nel trimestre i 300 milioni di euro a finanziamento della misura.

Si ricorda che, in presenza dei requisiti richiesti, il bonus è riconosciuto direttamente in bolletta, grazie ad un abbattimento del costo dell’utenza.

Bonus bollette 2024: come funzionerà I bonus sociali luce e gas spettano in ragione dell’ISEE e del numero di componenti il nucleo familiare.

Sono infatti interessati dalla misura i nuclei familiari: Con Isee non superiore a 9.530,00 euro ;

; Con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20 mila euro, valore che, limitatamente all’anno 2023, è passato a 30 mila euro.

Bonus bollette 2024: contributo straordinario luce Per le utenze luce, con riferimento al quarto trimestre 2023 e, a questo punto, per il primo trimestre 2024 (in caso di conferma di quanto previsto dalla bozza del DDL Bilancio) si profila: Un aggiornamento del contributo ordinario;

L’erogazione, insieme al bonus sociale, di un contributo straordinario al fine di contenere, per i clienti beneficiari delle agevolazioni, gli incrementi della spesa per le utenze, conseguenti alle oscillazioni dei prezzi dell’energia elettrica.

Bonus bollette 2024: aggiornamento contributo ordinario gas Per quanto riguarda invece le utenze gas l’impatto degli aumenti della spesa sui clienti domestici svantaggiati verrà ammortizzato dal riconoscimento del bonus ordinario aggiornato per il primo trimestre 2024, al pari di quanto avvenuto nel quarto trimestre dell’anno corrente.

Bonus bollette 2024: esempi di importo Per comprendere la portata delle misure citate ecco di seguito, a titolo di esempio, le tabelle (distinte tra luce e gas) diffuse da ARERA sul proprio sito (“arera.it – Consumatori – Bonus sociali”) riguardanti il bonus bollette per il trimestre ottobre – dicembre 2023.

Utenza Nucleo familiare

Bonus ordinario + aggiornamento bonus ordinario IV trimestre 2023 + contributo straordinario (euro / trimestre per punto di prelievo) Esempio di fatturazione mensile (30 giorni) Luce 1 – 2 componenti 98,44 32,10 Luce 3 – 4 componenti 127,88 41,70 Luce Oltre 4 componenti 143,52 46,80

Per quanti appartengono ad un nucleo familiare con indicatore Isee compreso tra 9.530 e 15 mila euro (con meno di quattro figli) il bonus spetta nella misura ridotta pari all’80% del contributo ordinario.

Utenza Nucleo familiare

Bonus ordinario + aggiornamento bonus ordinario IV trimestre 2023 + contributo straordinario (euro / trimestre per punto di prelievo) Esempio di fatturazione mensile (30 giorni) Luce 1 – 2 componenti 90,16 29,40 Luce 3 – 4 componenti 117,392 38,28 Luce Oltre 4 componenti 131,744 42,96

Per quanto concerne il bonus sociale gas, lo stesso dipende dal numero di componenti il nucleo familiare, dalla categoria d’uso associata alla fornitura e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Per le utenze gas i valori indicati in tabella rappresentano l’importo del bonus ordinario cui si somma l’aggiornamento previsto per il quarto trimestre 2023, il tutto espresso in euro / trimestre per punto di riconsegna, con arrotondamento a due decimali, tenendo conto del vincolo di divisibilità per novantuno giorni del trimestre.

Familiari Zona climatica A / B C D E F Fino a quattro Acqua calda sanitaria e / o uso cottura 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Riscaldamento 9,2 16,56 24,84 42,82 46,68 Acqua calda sanitaria e / o uso cottura + riscaldamento 18,40 25,76 34,04 51,52 58,88 Oltre quattro Acqua calda sanitaria e / o uso cottura 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 Riscaldamento 10,12 19,32 30,36 52,44 62,56 Acqua calda sanitaria e / o uso cottura + riscaldamento 23,92 32,20 43,24 65,32 75,44

Al pari di quanto avviene per l’energia elettrica il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all’80% rispetto all’agevolazione ordinaria, in favore dei nuclei familiari con Isee compreso tra 9.530 e 15 mila euro.

Bonus bollette 2024: fondi Il bonus bollette per il primo trimestre 2024 è finanziato grazie a risorse pubbliche pari a 200 milioni di euro.

I fondi in parola sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2024.

