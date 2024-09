Bonus assunzione disabili Under 35, domande fino al 31 ottobre: le istruzioni Inps

Al via le domande per il Bonus assunzione disabili under 35. Il Decreto Lavoro, approvato con D.L. del 4 maggio 2023 numero 48, al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro coinvolgimento nelle diverse attività statutarie di enti, organizzazioni e associazioni, ha previsto (articolo 28, comma 1) la creazione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.



Il fondo è destinato a finanziare il riconoscimento di un contributo per gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità under 35, assunta con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.



Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le procedure e i termini di presentazione delle domande, sono demandati dalla normativa ad un apposito decreto interministeriale, quest’ultimo datato 27 giugno 2024 e pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2024.



Alla luce del citato decreto l’Inps ha fornito con il Messaggio del 29 agosto 2024 numero 2906, le modalità per presentare le domande di accesso al bonus. Con successivo messaggio l’Istituto fornirà le indicazioni per l’istruttoria e la definizione delle istanze, nonché per la quantificazione e l’erogazione del contributo.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Bonus assunzione disabili Under 35: soggetti ammessi Le domande di ammissione al bonus possono essere trasmesse dai seguenti soggetti: Enti del Terzo settore (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. numero 117/2017) iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

(di cui all’articolo 4 del D.Lgs. numero 117/2017) iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.Lgs. numero 117/2017;

e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.Lgs. numero 117/2017; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. numero 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.

Bonus assunzione disabili Under 35: requisiti Il contributo, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti “de minimis”, è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Bonus assunzione disabili Under 35: in quali casi spetta L’erogazione del contributo è prevista con riguardo alle assunzioni di persone: Con disabilità;

Di età inferiore a trentacinque anni ;

; Assunte a norma della Legge 12 marzo 1999 numero 68;

Assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente / organizzazione. Il contributo spetta altresì in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, anche se part-time, a condizione che l’evento incentivato intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Bonus assunzione disabili Under 35: importo e cumulabilità La misura in parola è da considerarsi cumulabile con altre iniziative incentivanti l’assunzione di persone con disabilità. Il bonus si concretizza in: 12 mila euro una tantum , a titolo di contributo per l’assunzione effettuata;

, a titolo di contributo per l’assunzione effettuata; 1.000,00 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto in data anteriore al 30 settembre 2024, la misura spetta sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12 mila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Bonus assunzione disabili Under 35: come fare domanda Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche per il tramite dei loro intermediari delegati, collegandosi al portale “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Accesso ai servizi per aziende e consulenti” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.



Una volta effettuato l’accesso, dalla colonna di sinistra si seleziona il servizio “Cassetto Previdenziale Contribuente” e, a seguire, la realtà interessata.



Da ultimo, è sufficiente cliccare sulla voce “Contatti – Crea Comunicazione”, selezionando come tipo di argomento “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)” (messaggi contenenti argomenti diversi da quello descritto non saranno considerati ai fini dell’accesso al bonus).

Gli allegati

Alla comunicazione diretta all’Inps il datore di lavoro allega, in un unico file in formato .pdf, i modelli A, B e C (disponibili nell’Allegato n. 2 al Messaggio del 29 agosto 2024) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente (unitamente a copia del documento di identità in corso di validità).

Il file in formato .csv

All’istanza dev’essere altresì allegato il file, in formato .csv, prodotto utilizzando il modello – base pubblicato come Allegato n. 3 al messaggio.

Il file in .csv deve riportare le seguenti informazioni, utili per l’istruttoria delle domande: Informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi;

IBAN su cui effettuare l’accredito del contributo;

Dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità. Le istruzioni riguardanti i dati da inserire nel documento in .csv sono disponibili all’interno dell’Allegato n. 4 al messaggio.

Come precisato dall’Inps il “file in formato .csv, contenente i dati utili all’istruttoria, si ottiene dal template di cui all’Allegato n. 3, dopo avere inserito correttamente tutti i dati richiesti e aver effettuato il salvataggio con nome”selezionando in“salva come”l’opzione “CSV, delimitato dal separatore di elenco (.csv)”. Sempre l’Inps invita gli utenti a salvare il file in .csv solamente se la verifica dei dati inseriti è “OK” e a non effettuare alcuna modifica al file stesso così creato, per evitare difformità e anomalie in fase di elaborazione, con conseguente scarto.

Bonus assunzione disabili Under 35: quando presentare la domanda Le istanze di contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.

Bonus assunzione disabili Under 35: cosa succede dopo Una volta ricevute le istanze online, presentate secondo le modalità poc’anzi descritte, l’Inps procede a valutarle e a pubblicare l’elenco dei destinatari del bonus.

Il contributo complessivo è erogato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza online.

Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria delle domande ammesse al beneficio, risulti il superamento del limite di spesa di 6.315.825,00 euro, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo.

Per ricevere news come questa iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto: