Spazio per compilare i propri dati anagrafici: es. io sottoscritto La sottoscritta/Il sottoscritto ……………………………………C.F. ……………………………………………… nata/o a ………………………… (…) il ……………………. e residente a …………………………………………………………………………………. (…) in via …………………………………………………………….. n. …in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro ……………………………………, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 comma 1 del D.L. n. 144/2022 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai fini dell’eventuale percezione dell’indennità una tantum

la dichiarazione del possesso dei requisiti descritti sopra: ni non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici, non avere familiari nel nucleo beneficiari di rdc, non aver richiesto la prestazione ad altri datori di lavoro