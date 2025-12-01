Pensioni INPS, di quanto aumentano con la rivalutazione 2026? Simulazioni

Nell’ottica di proteggere le pensioni dalle grinfie dell’inflazione opera nel nostro Paese un meccanismo automatico di rivalutazione basato sulla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat.



Con un apposito decreto interministeriale pubblicato a novembre / dicembre si rende nota la percentuale di variazione delle pensioni per l’annualità successiva, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio.



In attesa del consueto decreto interministeriale MEF – Ministero del lavoro le stime diffuse dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” testimoniano una variazione dell’1,4 – 1,5 per cento.



Analizziamo in dettaglio di quanto potrebbero cambiare le pensioni nel 2026.



Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni Dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni opera secondo tre diversi scaglioni.



Ciascuno di essi, in ragione dell’ammontare della pensione, assume il 100 per cento o una percentuale inferiore della variazione del costo della vita, rilevata dall’Istat.



Nello specifico, l’indice di rivalutazione opera in misura pari al: 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo (in sigla TM) pari a 603,40 euro mensili;

90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;

75% per le fasce di importo dei trattamenti superiori a 5 volte il trattamento minimo. In definitiva, per capire in quale fascia di rivalutazione ci si colloca, è necessario assumere il valore provvisorio del trattamento minimo, pari nel 2025 a 603,40 euro mensili, corrispondenti a 7.844,20 euro annui.

Gli scaglioni di rivalutazione per l’anno 2026 Considerando l’indice di rivalutazione (ipotetico) all’1,4 per cento, quest’ultimo sarà attribuito nel 2026 secondo quanto descritto in tabella:

Dal Fasce di importo % indice perequazione da attribuire Aumento del Fasce di importo (in euro) Da A 1° gennaio 2026 Fino a 4 volte il TM 100 1,40% – 2.413,60 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 90 1,26% 2.413,61 3.017,00 Oltre 5 volte il TM 75 1,05% 3.017,01 –

Le simulazioni sull’aumento pensioni 2026 Ecco di seguito indicate in tabella una serie di simulazioni sugli aumenti mensili delle pensioni nel 2026:

Pensione mensile 2025 % di rivalutazione Aumento mensile 2026 Pensione mensile 2026 1.200,00 euro 1,40 16,80 euro 1.216,80 euro 1.500,00 euro 1,40 21,00 euro 1.521,00 euro 1.900,00 euro 1,40 26,60 euro 1.926,60 euro 2.500,00 euro 1,26 31,50 euro 2.531,50 euro 2.600,00 euro 1,26 32,76 euro 2.632,76 euro 3.100,00 euro 1,05 32,55 euro 3.132,55 euro 3.500,00 euro 1,05 36,75 euro 3.536,75 euro

Come si vede dalla tabella, Per una pensione lorda di 1.200 euro al mese nel 2025, con una rivalutazione dell’1,4%, l’aumento nel 2026 è di 16,80 euro mensili, portando l’assegno a 1.216,80 euro al mese.​ Chi nel 2025 percepisce 1.500 euro lordi al mese vedrà nel 2026 un incremento mensile di 21 euro, arrivando così a una pensione di 1.521 euro.​

Una pensione di 1.900 euro mensili nel 2025, con la stessa percentuale di rivalutazione dell’1,4%, crescerà di 26,60 euro al mese, raggiungendo un importo di 1.926,60 euro nel 2026.​



Per chi percepisce 2.500 euro lordi al mese nel 2025, la rivalutazione applicata è dell’1,26%: l’aumento mensile è di 31,50 euro e la pensione salirà a 2.531,50 euro nel 2026.​ Su una pensione di 2.600 euro mensili, l’adeguamento dell’1,26% si traduce in un incremento di 32,76 euro al mese, per un importo complessivo che arriva a 2.632,76 euro.​



Nel caso di una pensione lorda di 3.100 euro al mese nel 2025, la rivalutazione ridotta all’1,05% produce un aumento mensile di 32,55 euro, che porta l’assegno a 3.132,55 euro nel 2026.​Un assegno pensionistico di 3.500 euro mensili nel 2025, rivalutato anch’esso dell’1,05%, crescerà invece di 36,75 euro al mese, arrivando a una pensione complessiva di 3.536,75 euro nel 2026

Rivalutazione provvisoria Nel momento in cui il decreto interministeriale comunicherà la percentuale di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2026 mancheranno comunque le cifre definitive delle ultime mensilità dell’annualità corrente.



Di conseguenza, a fine 2026, in sede di rivalutazione (perequazione) delle pensioni per l’anno successivo, si procederà all’eventuale conguaglio (positivo o negativo) in modo da allineare le pensioni all’aumento effettivo del costo della vita.

Rivalutazione mai negativa La percentuale di adeguamento delle pensioni, corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può comunque risultare inferiore a zero.

Incremento delle pensioni minime Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, in via eccezionale, i trattamenti pensionistici lordi pari o inferiori al trattamento minimo INPS (euro 603,40 per il 2025) in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2026, sono aumentati: Del 2,7% per l’anno 2024;

Del 2,2% per l’anno 2025;

Del 1,3% per l’anno 2026. Ne consegue che nell’annualità corrente la pensione minima ha beneficiato di un aumento di 13,27 euro, portando la rata mensile a 616,67 euro.



L’incremento in questione, pur essendo fiscalmente imponibile al pari della somma ordinaria, non rileva tuttavia ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.



La misura, è opportuno ricordarlo, spetta a fronte di un trattamento pensionistico mensile pari o inferiore alla pensione minima INPS.

Se la rata mensile è al tempo stesso: Superiore all’importo minimo (603,40 euro);

Inferiore al limite minimo incrementato del 2,2% nel 2025 o del 1,3% nel 2026 (616,67 euro per l’annualità corrente); l’incremento spetta comunque fino a concorrenza del limite maggiorato (616,67 euro). Per altri aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter. Compila il form qui sotto: Ricordiamo comunque, che con la Legge di bilancio 2026 è previsto un aumento di 20 euro mensili della maggiorazione sociale riconosciuta ai pensionati con redditi più bassi.



La misura interessa tre categorie di beneficiari: i titolari di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, i percettori di assegno sociale e i titolari di pensione sociale.

