Per comunicare all’Inps l’assunzione di colf e badanti basta uno smartphone. La nuova app Inps Mobile consente alle famiglie che devono assumere collaboratori domestici di farlo entrando nell’applicazione effettuare la comunicazione obbligatoria direttamente con un click.



A comunicarlo l’Inps, precisando che l’informazione dell’assunzione deve pervenire entro le ore 24 del giorno precedente a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro



Ecco in breve come si fa

La normativa prevede per il datore di lavoro domestico l’obbligo di comunicare online all’Inps l’assunzione del lavoratore domestico entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro.

La comunicazione , che ha efficacia INAIL ai fini dell’ assicurazione contro gli infortuni , è sempre obbligatoria anche in caso di:

Per assumere una collaboratrice domestica, una baby-sitter o una badante, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, è obbligatorio inviare all’Inps comunicazione dell’assunzione . Questo oggi si può fare con il solo smartphone, utilizzando le funzioni messe a disposizione dall’ app Inps Mobile .

Chi non vuole utilizzare l’app e lo smartphone può sempre contare sul sito Inps da pc, sul contact center Inps o sui patronati. Infatti, come specifica l’istituto, “questa comunicazione può essere effettuata, oltre che con l’App INPS MOBILE, anche attraverso:

Assunzione Colf e badanti: sanzioni per mancata comunicazione Inps

Come ribadito a inizio articolo, comunicare l’assunzione di un lavoratore domestico è obbligatorio. Chi non lo fa va incontro a una sanzione amministrativa dai 200 ai 500 euro per ogni lavoratore di cui si è caso di omessa o ritardata la comunicazione.