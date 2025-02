Assegno unico per figli disabili: importi 2025, regole, maggiorazioni

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 ha introdotto dal 1° marzo 2022 l’Assegno Unico Universale (AUU) quale misura destinata a riordinare, semplificare e potenziare le prestazioni economiche a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico.



L’AUU, previa domanda all’INPS, è riconosciuto in dodici quote mensili da marzo a febbraio dell’anno successivo, a quanti esercitano la responsabilità genitoriale e, essendo qualificata come misura universalistica, la stessa spetta a prescindere dalla condizione lavorativa del beneficiario e anche in assenza di ISEE (sebbene in questo spetta non l’Assegno calcolato in virtù dell’effettiva situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare ma secondo gli importi minimi previsti dalla normativa).

Nell’ottica di sostenere economicamente i nuclei con figli a carico il sussidio è dovuto:

per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza;

per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei ventuno anni di età (a patto che sussistano le condizioni personali e / o professionali richieste dalla normativa);

per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104;

per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Proprio con riguardo a quest’ultima categoria di beneficiari analizziamo in dettaglio importi e regole in vigore per l’Assegno Unico 2025.



Le somme dell’Assegno unico La somma riconosciuta ai beneficiari l’Assegno Unico si compone di un importo base, calcolato in ragione del numero di figli e dell’ISEE; una o più maggiorazioni riconosciute in virtù del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare. L’articolo 4, comma 11, del Decreto Legislativo numero 230/2021 prevede che i valori dell’AUU e le relative soglie ISEE (comprese le maggiorazioni) siano adeguati annualmente in ragione delle variazioni dell’indice del costo della vita, nello specifico l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.



In attuazione della citata normativa, considerato che nell’anno 2024 la variazione percentuale, calcolata dall’ISTAT, è stata pari a +0,8%, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i valori economici dell’Assegno Unico e le soglie ISEE sono stati di conseguenza rideterminati, come da tabella allegata alla Circolare INPS 4 febbraio 2025, numero 33. Ecco gli importi dell’Assegno unico per il 2025

Somma base per figli disabili L’importo base dell’Assegno Unico per quanti esercitano la responsabilità genitoriale, in presenza di figli disabili (senza limiti di età) è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad euro 201,00 mensili (per ciascun figlio con disabilità).



La somma descritta è riservata a coloro che sono titolari di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2025 pari o inferiore ad euro 17.227,33.



Per soglie di ISEE superiori la misura della somma – base si riduce sino a raggiungere l’importo minimo di euro 57,50 mensili a fronte di un valore dell’Indicatore superiore a 45.939,56 euro.

Maggiorazioni Assegno unico figli disabili Alla somma – base poc’anzi descritta si aggiunge una specifica maggiorazione, a norma dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo numero 230/2021.



Nello specifico, la misura è assicurata per ciascun figlio minorenne con disabilità, e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età.

La somma spettante varia in ragione del ricorre di una condizione di non autosufficienza; disabilità grave; disabilità media, come definite ai fini Isee. A differenza di altre maggiorazioni, l’importo mensile non subisce variazioni in ragione dell’ISEE ed è pertanto pari a: 120,60 euro mensili per ciascun figlio non autosufficiente;

per ciascun figlio non autosufficiente; 109,10 euro mensili per ciascun figlio con disabilità grave;

per ciascun figlio con disabilità grave; 97,70 euro mensili per ciascun figlio con disabilità media.

Altre maggiorazioni di Assegno unico I beneficiari l’AUU con figli disabili possono ottenere altre maggiorazioni, come: maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo , parametrata all’ISEE e pari ad euro 97,70 mensili a fronte di un Indicatore fino a 17.227,33 euro, salvo poi ridursi all’aumentare dell’ISEE sino ad arrivare alla somma minima di 17,20 euro mensili con ISEE superiore a 45.939,56 euro;

, parametrata all’ISEE e pari ad euro 97,70 mensili a fronte di un Indicatore fino a 17.227,33 euro, salvo poi ridursi all’aumentare dell’ISEE sino ad arrivare alla somma minima di 17,20 euro mensili con ISEE superiore a 45.939,56 euro; maggiorazione fissa a 23,00 euro mensili (a prescindere pertanto dall’ISEE) per ciascun figlio di madre di età inferiore a ventuno anni ;

; maggiorazione se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, pari ad un massimo di 34,40 euro mensili con ISEE fino a 17.227,33 euro, salvo poi ridursi all’aumentare dell’Indicatore, sino a raggiungere la somma minima di 0,1 euro mensili con ISEE fino a 45.824,71 euro (per livelli superiori non spetta nulla). Da ultimo, come ricordato dalla Circolare INPS numero 33/2025, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni adeguati annualmente in virtù dell’indice del costo della vita, continuano a sussistere, in presenza di determinati requisiti, le seguenti maggiorazioni: maggiorazione transitoria, per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025, che si concretizza in una compensazione su base mensile dell’eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE non superiore a 25 mila euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o di altro componente il nucleo familiare del richiedente;

per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;

l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino; per i nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (45.939,56 euro per l’anno corrente) spetta per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni un incremento del 50% dell’importo dell’AUU calcolato in base alle soglie ISEE;

maggiorazione forfettaria di 150,00 euro mensili per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.