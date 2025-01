Assegno di inclusione e SFL 2025: il calendario pagamenti Inps di gennaio

Nuove date di pagamento Inps per l’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL) 2025. Lo ha comunicato Inps con un messaggio del 15 gennaio, con cui mette nero su bianco nuove tempistiche di pagamento, fissate per consentire l’adeguamento ai cambiamenti normativi previsti dalla Legge di Bilancio 2025.



Tra questi, in primis l’innalzamento delle soglie di reddito e ISEE necessarie per accedere alle misure in questione; e poi anche l’aumento degli importi dei benefici.

Il messaggio Inps è il numero 148 del 15 gennaio, con cui l’Istituto fa una panoramica delle principali novità introdotte dalla Manovra di quest’anno ad ADI e SFL, per poi comunicare il calendario dei pagamenti di gennaio 2025.

Tra le novità focali, nuove soglie ISEE per l’Assegno di inclusione e nuovi importi, oltre che nuovo ISEE per l’SFL.

Le novità sull’Assegno di inclusione 2025

Le nuove regole dell’Assegno di inclusione per il 2025 puntano sull’ampliamento delle soglie di reddito e ISEE per l’accesso al beneficio e sull’aumento dell’integrazione del reddito per i nuclei familiari.

Soglie ISEE e reddito familiare

La principale novità è proprio questa: la soglia ISEE per accedere all’ADI 2025 passa da 9.360 a 10.140 euro.

Inoltre è stato aumentato anche il limite di reddito familiare, che sale da 6.000 a 6.500 euro e da 7.560 a 8.190 euro per i nuclei familiari con all’interno persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Valori da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza.

Nuclei in abitazione in affitto

C’è di più. È stata introdotta una soglia di reddito familiare specifica di €10.140 per i nuclei familiari che risiedono in un’abitazione in locazione, come determinato dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE.

Questo valore può ulteriormente aumentare da un massimo di €1.800 a €1.950 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Sale l’integrazione al reddito

A crescere non è solo la soglie ISEE, che consentirà a più nuclei di accedere al sussidio, ma anche l’integrazione al reddito per i nuclei familiari residenti in abitazioni concesse in locazione con contratto registrato, che passa 3.640 euro.

Valore che può ulteriormente aumentare da un massimo di €1.800 a €1.950 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.