Dallo scorso 30 aprile è disponibile il modello 730/2024 online semplificato, al momento per la sola visualizzazione da parte dei contribuenti. E da oggi 20 maggio prende il via anche la modifica, accettazione e invio della dichiarazione precompilata.



Una versione nuova e più snella di precompilazione dei dati dei contribuenti è al centro di tutto, con un’interfaccia un po’ diversa rispetto a quella dello scorso anno. Chi opta per l’invio online si trova quindi davanti voci diverse e più intuitive, e non dovrà più conoscere quadri, righi e codici, ma sarà guidato con parole più informali e semplici.



Ci saranno ad esempio nuova sezione “casa”, una per le “spese sostenute”, e le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.



Ecco in dettaglio tutte le nuove voci del modello 730/2024 online semplificato, con le istruzioni per consultarlo e compilarlo.

Tra le novità di quest’anno, ci sono i dati relativi ai rimborsi per il “bonus occhiali”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti lo scorso anno: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido , per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

730/2024 online semplificato al via

Come anticipato, nel 2024 entra in gioco per la prima volta una nuova versione del 730, chiamato 730/2024 online semplificato.

Certo, non è obbligatorio inviare la dichiarazione dei redditi utilizzando la versione semplificata online (così come non lo era lo scorso anno con la vecchia precompilata).

Come precisato dall’Agenzia delle entrate, una volta effettuato l’accesso al servizio online, tramite credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), il cittadino può scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.

Nel primo caso, può visualizzare i dati con un’interfaccia ad hoc semplificata: semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.



Dal 20 maggio 2024 inizia la fase della modifica, accettazione e invio 730: una volta modificate o confermate le informazioni fiscali, queste vengono riportate in automatico all’interno del modello.

Vediamo ora, con l’aiuto di immagini, tutte le voci presenti nella nuova dichiarazione 730/2024 semplificata.