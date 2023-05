Dal pomeriggio di oggi 11 maggio, è possibile inviare il modello 730/2023 precompilato. Tutti i contribuenti che entrano nell’area riservata del portale dell’Agenzia entrate possono quindi accettare il 730 così come è stato precompilato dalle Entrate oppure modificarlo nei dati e inviarlo in seguito alle modifiche. Ricordiamo che la dichiarazione precompilata si può visualizzare già dallo scorso 2 maggio. Da oggi, oltre che la visualizzazione, l’utente può entrare quindi nel merito, accettando i dati e inviando il modello. Così facendo la pratica della dichiarazione dei redditi 2023 può dirsi assolta.

730/2023 precompilato: modifiche e invio

Una volta effettuato l’accesso e visualizzato il proprio modello 730 precompilato, se questo non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettarlo senza inserire modifiche.



Qualora invece alcuni dati o informazioni inserite non risultano corretti o completi, sempre il contribuente potrà modificare o integrare online la dichiarazione.



Queste operazioni possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).



Il modello si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta. Al contrario, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.