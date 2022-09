Concorsi Regione Lazio, 584 posti nei Centri per l’impiego: ultimi giorni per partecipare

Ultimi giorni per partecipare al Concorso Regione Lazio: il termine ultimo per iscriversi alla selezione pubblica è fissato al 30 settembre 2022. Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le indicazioni utili per presentare le domande di partecipazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati i tre bandi di concorso per l’assunzione di 584 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro e per il Servizio NUE 112.

Le selezioni sono aperte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai laureati. I posti messi a bando, infatti, sono distribuiti come segue per profilo professionale:

295 posti di esperto mercato e servizi per il lavoro , categoria D a tempo pieno ed indeterminato per i Centri per l’impiego;

, categoria D a tempo pieno ed indeterminato per i Centri per l’impiego; 249 posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Centri per l’impiego.

Inoltre, uno dei bandi segnalati nella Gazzetta Ufficiale è finalizzato all’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione per la copertura di 40 posti di assistente area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Servizio NUE 112.

Concorsi Regione Lazio: tutti i requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dalla Regione Lazio, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza dei bandi:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica alle mansioni previste dal bando;

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non aver riportato condanne penali, o misure di interdizione od altre misure che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;

diploma di maturità (per i profili di Assistente mercato e servizi del lavoro e di Assistente area tecnica).





L’accesso al profilo di Esperto mercato e servizi del lavoro è subordinato al possesso di una laurea magistrale o corrispondente laurea specialistica o diploma di laurea equiparato in una delle seguenti classi:

LMG/01 Giurisprudenza

LM-14 Lettere

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione

LM-51 Psicologia

LM-52 Relazioni internazionali

LM-56 Scienze dell’economia

LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

LM-62 Scienze della politica

LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni

LM-77 Scienze economico-aziendali

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-85 Scienze pedagogiche

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

LM-90 Studi europei.

Oppure una delle seguenti lauree triennali o equiparate:

L-12 Mediazione linguistica

L-14 Scienze dei servizi giuridici

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

L-24 Scienze e tecniche psicologiche

L-33 Scienze economiche

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

L-39 Servizio sociale

L-40 Sociologia.

Concorsi Regione Lazio: come partecipare

Le domande di partecipazione devono essere presentate sulla piattaforma unica di reclutamento (https://www.inpa.gov.it/), entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022.

Il candidato, previa autenticazione attraverso i sistemi SpID, CIE, CNS e/o eIDAS,

deve compilare il modulo elettronico sul sistema inPA previa registrazione sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Concorsi Regione Lazio: prove d’esame

Le selezioni concorsuali si articoleranno nelle seguenti fasi:

una prova selettiva scritta , mira alla verifica del grado di conoscenza dei candidati delle materie d’esame e della capacità di contestualizzare le conoscenze e di utilizzarle nella risoluzione di problemi pratici. La prova consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti;

, mira alla verifica del grado di conoscenza dei candidati delle materie d’esame e della capacità di contestualizzare le conoscenze e di utilizzarle nella risoluzione di problemi pratici. La prova consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti; una prova orale, colloquio sulle materie della prova scritta e altre indicate nei bandi;

colloquio sulle materie della prova scritta e altre indicate nei bandi; la valutazione dei titoli.

Per quanto riguarda l’ammissione al corso-concorso per 40 assistenti in area tecnica, la procedura selettiva si compone unicamente di una prova scritta e una orale.

Scarica i bandi

Concorsi Regione Lazio: prova scritta

Le prove scritte dei concorsi Regione Lazio sono strutturate come segue:

25 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie d’esame indicate nei rispettivi bandi, diversi per ogni profilo professionale;

volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie d’esame indicate nei rispettivi bandi, diversi per ogni profilo professionale; 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

e di ragionamento critico-verbale. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti

nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Concorsi Regione Lazio: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo:

