Concorso Agenzia Entrate, 900 tecnici: come prepararsi alle prove

Lo scorso 26 agosto 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Agenzia Entrate per l’assunzione di ben 900 900 unità di personale per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico.

Il concorso rientra nel programma assunzionale che l’Agenzia delle Entrate ha inserito all’interno del proprio Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, finalizzato alla copertura di circa 2660 posti.

Per partecipare alla selezione pubblica per 900 profili di assistente tecnico, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra o di titoli di studio equipollenti, come:

diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile,

diploma di maturità tecnica di Perito Industriale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto,

diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”.

Ma come prepararsi alle prove d’esame previste dal bando di concorso? Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le fasi di selezione che i candidati dovranno sostenere e materie da studiare per superare le prove.

Concorso Agenzia Entrate, come partecipare?

Per partecipare alla procedura concorsuale indetta dall’Agenzia delle Entrate, il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro e non oltre il giorno 23 settembre 2022, utilizzando l’applicazione

Si ricorda che per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Concorso Agenzia Entrate, quali sono le prove?

La procedura di selezione prevede innanzitutto l’espletamento di una prova oggettiva tecnico-professionale, consistente nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle materie d’esame indicate nel prossimo paragrafo e inerenti al profilo professionale per cui si concorre.

Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che riporteranno il punteggio di almeno

21/30 e rientreranno in graduatoria nel limite massimo dei posti messi a concorso, aumentati fino al 30 per cento. L’eventuale frazione decimale sarà arrotondata all’intero per

eccesso.

Inoltre, i candidati che si collocheranno a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in

graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale.

La seconda ed ultima fase di selezione consiste in una prova orale, ovvero un colloquio volto a verificare la conoscenza delle materie d’esame previste per la precedente prova scritta. Durante il colloquio si procederà anche all’accertamento della conoscenza dell’uso

delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche più diffuse – comprese quelle di aggiornamento catastale rese disponibili dall’Agenzia delle entrate all’utenza – e della lingua inglese.

Anche in questo caso, il superamento della selezione orale è subordinato al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Agenzia Entrate, cosa studiare?

Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:

Geodesia, Topografia e Cartografia;

Scienza e tecnica delle costruzioni;

Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

Normativa in materia di Catasto;

Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto tributario.

Concorso Agenzia Entrate, come prepararsi?

Per la preparazione delle prove del concorso Agenzia Entrate per l’assunzione di 900 assistenti tecnici, consigliamo lo studio del seguente kit dedicato:

