Concorso Polizia Penitenziaria, 1758 allievi agenti: prove scritte dal 21 novembre

Il manuale si indirizza a quanti partecipano al concorso pubblico per 1758 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022, n. 31.

Il testo propone innanzitutto le nozioni essenziali per prepararsi alla prova scritta d’esame, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale e sulle materie previste nei programmi della scuola dell’obbligo.

L’opera offre, infatti, una trattazione completa, chiara e aggiornata delle seguenti materie: Letteratura italiana, Grammatica italiana, Storia, Storia dell’arte, Geografia, Educazione civica, Matematica, Geometria, Discipline scientifiche.

Per ciascuna materia, oltre a una sintesi dei principali argomenti d’esame, il testo propone una raccolta di quesiti per verificare il grado di preparazione raggiunto e allenarsi alla prova scritta.

Il volume offre anche una parte di Informatica, una trattazione schematica ma esauriente e seguita da relativi quesiti per attestare il livello di preparazione nell’uso di apparecchiature e applicazioni.

Nel testo sono inoltre previste batterie di quesiti a risposta multipla in lingua inglese e francese: attraverso il commento alle risposte esatte si ripercorrono le principali regole delle due lingue.

Nella sezione online raggiungibile tramite il codice riportato in fondo al volume, è presente un capitolo dedicato ai principali test di personalità, con indicazioni su come affrontarli in vista della prova attitudinale.

Nella sezione online è anche disponibile un simulatore di quiz per prepararsi alle possibili domande a scelta multipla della prova scritta d’esame ed effettuare così infinite simulazioni.