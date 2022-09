*aggiornamento del 13/09/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2022 è stato pubblicato il rinvio del diario relativo allo svolgimento delle prove scritte del Concorso segretari comunali 2021 per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione.

L’avviso con precisazione della sede, delle date e dell’ora di convocazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 14 ottobre 2022. L’elenco dei candidati ammessi all’esame scritto è stato reso noto lo scorso luglio.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 22/07/2022: è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del Concorso segretari comunali 2021,ovvero tutti i candidati che dopo la prova preselettiva risultano collocati entro primi 1035 posti oltre gli ex aequo.

Secondo il Comunicato rilasciato dal Ministero dell’Interno, hanno partecipato alla selezione 5.282 candidati. Accedendo alla piattaforma “concorsismart” del Formez, i

partecipanti alla prova possono prendere visione del proprio elaborato e del relativo

punteggio conseguito.





Inoltre, il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte sarà reso noto nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2022.

Elenco candidati ammessi

*aggiornamento del 21/07/2022: si sono concluse ieri le prove preselettive del Concorso segretari comunali, formez.concorsismart.it indetto a novembre 2021. Sul sito ufficiale del Forme sono stati pubblicati i punteggi conseguiti da ciascun candidato partecipante alla prova, disponibili all’indirizzo, utilizzando le proprie credenziali SPID.

Per tutti i candidati risultati idonei alla prova preselettiva, seguirà l’espletamento delle due prove scritte previste dal bando di concorso.

Leggi l’avviso

*aggiornamento dell’11/07/2022: sono stati pubblicati, per ciascuna sede di concorso, i piani operativi per la gestione e lo svolgimento della prova preselettiva del corso-concorso per segretari comunali, prevista per il giorno 20 luglio 2022.

***aggiornamento del 01/07/2022: pubblicata la banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva del Concorso segretari comunali 2021.

Scarica la banca dati

***aggiornamento del 30/06/2022: sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno è stato pubblicato l’avviso relativo alla pubblicazione della banca dati delle prove preselettive del Concorso segretari comunali 2021, che si svolgeranno il 20 luglio 2022.

Dal 1 luglio infatti sarà resa disponibile sul sito dell’Albo segretari all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it la banca dati dei quesiti.

***aggiornamento del 24/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla conferma del diario della prova preselettiva, precedentemente reso noto.

La preselezione, dunque, si svolgerà il giorno 20 luglio 2022.

Leggi l’avviso

***aggiornamento del 13/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022 è stato pubblicato il diario della prova preselettiva del concorso per l’assunzione di 448 borsisti e 350 posti.

La prova si svolgerà in sedi decentrate, mediante strumentazioni e procedure informatiche e digitali, il giorno 20 luglio 2022.

Leggi l’avviso

**aggiornamento del 15/04/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2022, è stato pubblicato l’avviso dell’ulteriore rinvio del diario della prova preselettiva.

Tutte le informazioni inerenti alla sede e al calendario di svolgimento della preselezione verranno rese note tramite la Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 38 del 13 maggio 2022.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 28/03/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 25 marzo 2022, l’avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso segretari comunali 2021.

Nell’avviso si legge che la sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova di preselezione, insieme alle informazioni circa le modalità di svolgimento della prova medesima, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 30 del 15 aprile 2022.

Leggi l’avviso

Ultimi giorni per partecipare al Concorso segretari comunali 2021: il termine ultimo per presentare domanda è fissato a giovedì 9 dicembre 2021. Inoltre, ricordiamo ai candidati che la procedura deve essere effettuata in via esclusivamente telematica attraverso l’apposita piattaforma dedicata raggiungibile a questo indirizzo.

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 89 del 9 novembre 2021, per l’assunzione di 448 borsisti e 350 posti. La novità riguardo una delle procedure più attese dell’anno è stata annunciata dall’Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali, avvisando che il suddetto bando è stato trasmesso alle Organizzazioni sindacali dell’Area Funzioni Locali.

La procedura sarà organizzata in maniera diversa rispetto l’ultimo concorso per l’accesso alla carriera di segretari comunali, la quale è stata allungata da una sessione di prove integrative.

Vediamo ora tutti i dettagli sul bando del concorso per segretari comunali, il titolo di studio richiesto e le prove d’esame. Di seguito la Guida per la preparazione al concorso.

Concorso segretari comunali 2021: requisiti

I requisiti per la partecipazione al corso-concorso sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Per poter presentare la propria candidatura al concorso, gli aspiranti partecipanti devono necessariamente essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, richiesti per ricoprire il profilo professionale di segretario comunale:

diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni,

laurea specialistica di durata quinquennale,

laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio oppure scienze politiche.

Concorso segretari comunali 2021: domanda

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente per via telematica attraverso un’apposita piattaforma dedicata raggiungibile a questo indirizzo, attraverso l’utilizzo delle

credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Sarà possibile fare domanda fino al 9 dicembre 2021.

Concorso segretari comunali 2021: prove scritte

Anche questo bando di concorso dovrà seguire nella disposizione della procedura concorsuale le nuove regole e semplificazioni stabilite dal testo coordinato della legge di conversione dello scorso D.L. 104/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Di seguito le semplificazioni introdotte:

lo svolgimento della prova preselettiva in sedi decentrate e con modalità telematiche, o comunque computer based;

e con modalità telematiche, o comunque computer based; solo 15 giorni, al posto di 30, per inoltrare le domande di partecipazione.

Inoltre saranno svolte solo due prove scritte (e non più tre) da svolgere in via telematica:

prima prova: su argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato;

su argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; seconda prova: su argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico).

Le prove, che potrebbero svolgersi nella stessa data, potrebbero consistere in quesiti a risposta aperta invece degli elaborati previsti fino ad ora.

Concorso segretari comunali 2021: prova orale

La terza fase della procedura selettiva consisterà, invece, in una prova orale, avente per oggetto le seguenti materie, indicate al comma 5 dell’articolo 13 del D.P.R. 465/1997:

diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

legislazione amministrativa statale e/o regionale;

ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali;

politica di bilancio e gestione delle risorse;

tecnica normativa e tecniche di direzione.

Concorso segretari comunali 2021: come prepararsi

