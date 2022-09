Concorso Comune Napoli, 1400 assunzioni: oltre 100mila domande

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova preselettiva dei bandi di concorso indetti dal Comune di Napoli per 1339 posti (Cat. C e D).



La selezione consisterà in un test di 60 domande da risolvere in 60 minuti, così suddivise:

- 20 attitudinali sulla capacità logico-deduttiva, sul ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

- 40 quesiti sulle materie: Diritto costituzionale (con particolare riferimento al Titolo V della Costituzione), Diritto amministrativo (con particolare riferimento alla normativa su accesso, trasparenza e anticorruzione e sulla disciplina del lavoro pubblico), Diritto degli enti locali.



Il testo presenta una trattazione chiara e completa su tutte le materie oggetto della prova, ovvero:

› Diritto costituzionale;

› Diritto amministrativo;

› Pubblico impiego;

› Trasparenza, anticorruzione e privacy;

› Diritto degli enti locali.



L’ultima parte contiene una selezione di quiz di logica FORMEZ assegnati nei concorsi degli ultimi anni, suddivisi per tipologia e argomento.



Accanto a ogni tipologia di quiz è riportato il riferimento alla videolezione con cui poter approfondire l’argomento oggetto di domanda e imparare le tecniche di risoluzione per affrontare i quesiti.



Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:

- simulatore di quiz sulle materie oggetto della prova, per allenarsi e simulare il test;

- Videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo (a breve disponibili nuove lezioni sulle nuove tipologie di quiz Formez).



Giuseppe Cotruvo

È uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.

Luigi Tramontano

Giurista, autore di numerose pubblicazioni giuridiche e curatore di banche dati legislative, già docente a contratto presso la

Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.