Concorso Agenzia Dogane 980 posti, come fare domanda?

Dopo molte settimane di attesa, finalmente nella giornata di ieri sono stati pubblicati i due bandi del Concorso Agenzia Dogane per la copertura di 980 posti rivolti sia ai candidati diplomati, sia agli aspiranti partecipanti in possesso di laurea almeno triennale.

Le 980 unità di personale che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha intenzione di assumere con contratti a tempo pieno e indeterminato sono distribuite come segue per area professionale:

340 unità di III area F1 (per i laureati);

(per i laureati); 640 unità di II area F3 (per i diplomati).

Ciascun candidato potrà presentare la domanda di partecipazione per un unico codice di

concorso, presso una sola delle strutture elencate nel bando (Regione/Comune/Strutture centrali) è avrà tempo fino alle ore 18 del giorno 29 settembre 2022 per completare la procedura di compilazione e invio delle candidature, seguendo le indicazioni dettagliate che forniamo nei prossimi paragrafi.

Concorso Agenzia Dogane: come partecipare

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma

telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di

Identità Digitale (SPID) attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it

I candidati dovranno completare la procedura di compilazione e invio delle domande di ammissione entro e non oltre le ore 18 del giorno 29 settembre 2022.





Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato dovrà:

il candidato dovrà cliccare su questo link per accedere alla Piattaforma Concorsi Smart;

accedere alla Piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere alla Sezione “Concorsi” e selezionare il concorso di interesse:

compilare tutte le sezioni che compariranno nel menù a sinistra della pagina “Candidatura”. Il candidato dovrà:

– inserire dati personali e anagrafici richiesti dal sistema (alcuni saranno già inseriti automaticamente),

– confermare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando,

– inserire eventuali titoli di preferenza e di studio,

– comunicare il codice di concorso e la struttura (Regione/Comune/Strutture centrali) per i quali intende concorrere;

– indicare se portatore di handicap o affetto da DSA e l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva allegando la documentazione richiesta;

– dichiarare se titolare del diritto alla riserva.

Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà versare una quota di 10 euro per

le spese di segreteria e amministrative, da corrispondere secondo le modalità previste dalla

piattaforma telematica per la presentazione delle domande. Per effettuare il versamento

è possibile collegarsi a questo link.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la riapertura della domanda dalla sezione “Riepilogo Domanda” selezionando il tasto “Annulla invio domanda”. Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto Invia

domanda, presente nella Sezione “Conferma e Invio”.

Concorso Agenzia Dogane: documenti da allegare

Si ricorda inoltre che i i candidati dovranno allegare alla domanda on-line soltanto i seguenti documenti:

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al concorso;

provvedimento di equipollenza/equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero, se si è dichiarato nella Sezione “Titoli di studio e abilitazioni professionali”;

l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante

lo stato DSA o di disabilità e la percentuale di invalidità;

di € 10,00 effettuato nei termini di scadenza.

Concorso Agenzia Dogane: prove e calendario

La procedura di selezione consiste nelle seguenti prove:

una prova preselettiva (eventuale);

una prova scritta: composta da due quesiti a risposta aperta e dieci a risposta multipla;

Per quanto riguarda il calendario delle prove, nel bando si legge che il 12 ottobre 2022 verrà pubblicato l’avviso contenente informazioni circa le date e le sedi designate per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva.

Scarica il bando per laureati

Scarica il bando per diplomati

Concorso Agenzia Dogane: cosa studiare

