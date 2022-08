Concorso Allievi Finanzieri 2022, bando in arrivo il 16 settembre

In arrivo il nuovo Concorso Allievi Finanzieri 2022: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il prossimo bando per l’assunzione di 1250 unità di personale nella Guardia di Finanza dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2022.

Sono previste circa 1250 assunzioni che, presumibilmente, saranno suddivise tra contingente ordinario e di mare.

In attesa dell’uscita ufficiale del bando, vediamo nei prossimi paragrafi tutte le informazioni ad oggi disponibili riguardo alla procedura di selezione e ai requisiti richiesti per avere accesso al concorso.

Concorso Allievi Finanzieri 2022: posti disponibili

Al momento, secondo le ultime anticipazioni, il prossimo concorso per allievi finanzieri prevede l’assunzione di circa 1250 unità di personale. Naturalmente per conoscere con sicurezza il numero esatto dei posti messi a concorso occorre attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Gli aspiranti candidati avranno la possibilità di iscriversi alla procedura per i posti riservati alle seguenti categorie, oltre a quelli rivolti ai civili:

VFP1 (in servizio da almeno 7 mesi, in congedo o in rafferma)

(in servizio da almeno 7 mesi, in congedo o in rafferma) VFP4 (in servizio o in congedo).

Concorso Allievi Finanzieri 2022: tutti i requisiti





Per avere accesso alla procedura concorsuale della Guardia di Finanza saranno richiesti i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana,

età non inferiore ai 18 anni e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età;

diploma di di istruzione secondaria di secondo grado (di maturità).

I requisiti specifici verranno indicati nel dettaglio nel bando di concorso, e l’articolo verrà aggiornato con tutte le informazioni utili a seguito della sua pubblicazione.

Concorso Allievi Finanzieri 2022: prove d’esame

Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di selezione del futuro concorso per allievi finanzieri, considerato l’iter dei precedenti bandi è possibile che anche questo in arrivo il 16 settembre sia strutturato come di seguito:

una prova preselettiva scritta , consistente in una serie di quesiti a risposta multipla;

, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla; prove di efficienza fisica;

accertamento dei requisiti psico-fisici;

accertamento dei requisiti attitudinali;

valutazione dei titoli.

