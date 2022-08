Concorso Comune Napoli, 1400 assunzioni: pubblicati i bandi

Sono stati pubblicati nella giornata del 9 agosto 3 bandi di concorso per l’assunzione di un totale di 1394 unità per il Comune di Napoli e la città Metropolitana di Napoli. I posti originariamente previsti erano circa mille, c’è stato successivamente un consistente aumento delle unità da assumere.

Ai vari profili professionali possono accedere sia laureati che diplomati. Inoltre, uno dei bandi prevede l’assunzione di 55 dirigenti. In particolare, le assunzioni sono così suddivise:

762 posti di Categoria C, per diplomati (719 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato)

di Categoria C, per diplomati (719 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato) 577 posti di categoria D, per laureati (378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato.

di categoria D, per laureati (378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato. 55 posti di Dirigente.

Inoltre, come anticipato, alcuni dei posti messi a concorso saranno destinati alla Città Metropolitana di Napoli. Sarà possibile fare domanda dal 10 agosto all’8 settembre 2022. Nel bando si esplicita che per l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, esclusa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione del contributo di ammissione, il Comune di Napoli e la Città metropolitana si avvarranno di Formez PA.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i profili messi a concorso, come fare domanda e quali saranno le prove d’esame, oltre al volume consigliato per la preparazione.

Concorso Comune Napoli: profili professionali

Stando a quanto riportato nei tre bandi pubblicati, si riportano i profili professionali richiesti e la conseguente suddivisione dei posti messi a concorso:

Concorso Comune Napoli: profili Categoria C





Concorso Comune Napoli: profili Categoria D

Inoltre, è prevista anche la copertura di 55 posti di dirigente.

Concorso Comune Napoli: requisiti

Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì presentare domanda i familiari dei cittadini italiani, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi riguardano in particolare il titolo di studio richiesto, che ricordiamo essere il diploma per i profili di categoria C e la laurea per i profili di categoria D. Per l’elenco completo dei titoli di studio richiesti per ogni profilo si rimanda ai rispettivi bandi.

Concorso Comune Napoli: domanda

La domanda di partecipazione potrà essere inviata, dal 10 agosto all’8 settembre 2022, compilando l’apposito modulo online che sarà disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Napoli (https://www.comune.napoli.it/bandi-di-concorso) attraverso SPID, CIE o CNS.

Per la partecipazione è necessario essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), e sarà richiesto inoltre il versamento della quota di

partecipazione di euro 10,33 da effettuarsi tramite il sistema di pagamenti elettronici collegandosi alla piattaforma PartenoPay dei pagamenti pagoPA del Comune di Napoli, raggiungibile all’indirizzo internet: https://partenopay.comune.napoli.it.

Concorso Comune Napoli: prove

Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva ;

; prova scritta consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla;

consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla; prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare per la verifica della conoscenza delle materie specifiche per ogni profilo e della lingua inglese.

Esclusivamente per i profili di agente di polizia locale e di istruttore direttivo polizia locale è previsto lo svolgimento di una prova di efficienza fisica.

Concorso Comune Napoli: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Concorso Comune Napoli 970 posti Profili vari - Prova preselettiva Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova preselettiva del bando di concorso indetti dal Comune di Napoli per vari profili.



La selezione consisterà in un test di domande a risposta multipla sulle materie comuni ai vari profili.



Il testo presenta una trattazione chiara e completa su tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:

› Diritto costituzionale;

› Diritto amministrativo;

› Pubblico impiego;

› Trasparenza, anticorruzione e privacy;

› Diritto e contabilità degli enti locali;

› Diritto penale e reati contro la P.A..



Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:

- quiz di lingua inglese;

- teoria e quiz di informatica;

- simulatore di quiz sulle materie comuni, per allenarsi in vista della prova.



Luigi Tramontano

Giurista, autore di numerose pubblicazioni giuridiche e curatore di banche dati legislative, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Luigi Tramontano, 2022, Maggioli Editore 36.00 € 34.20 €

