Concorsi assistente sociale 2022: tutti i bandi attivi e come prepararsi

Sono diverse le posizioni da assistente sociale aperte quest’anno. Nuove possibilità di lavoro sono quindi sbloccate con nuovi Concorsi assistente sociale 2022.

Vedremo in questo articolo un elenco in continuo aggiornamento sui concorsi attivi indetti da Comuni e vari Enti per coprire posti da assistente sociale, a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno, approfondendo i requisiti necessari alla partecipazione e la tipologia di prove.

Concorsi assistente sociale 2022: i requisiti richiesti

Per poter partecipare ai concorsi per assistente sociale è di norma necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo di assistente sociale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato arrivo e passivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

assolvimento degli obblighi di leva per i nati fino al 1985.

I requisiti specifici riguardano invece il titolo di studio richiesto, che in questo caso è rappresentato da:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04, oppure

Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04, oppure

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990, oppure

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale, oppure

Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.





Inoltre, un altro requisito necessario è l’iscrizione all’albo professionale. Potrebbe essere richiesta l’iscrizione alla sezione “A” o “B”, in base al bando. Talvolta, per alcuni bandi, è anche richiesto il possesso della patente di categoria B.

Concorsi assistente sociale 2022: come prepararsi

Concorsi assistente sociale 2022: tutti i bandi

Di seguito forniamo un elenco, sempre aggiornato, di tutti i bandi attivi per il profilo professionale di assistente sociale e tutte le informazioni utili per partecipare.

ASP VIBO VALENTIA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.

Le domande devono essere inviate entro il 18 agosto 2022esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi al seguente link www.econcorsi.com/concorsi/aspvv.

COMUNE DI VETRALLA

Il Comune di Vetralla ha attivato una selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

I candidati devono inviare le domande di partecipazione entro le ore 13 del 4 agosto 2022, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata personale a nome esclusivo del candidato (PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Vetralla: [email protected]

COMUNE DI GAETA

Il Comune di Gaeta ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo – assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Per essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva il concorrente deve presentare

domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta, in busta chiusa all’Ufficio Protocollo o potrà essere spedita, a mezzo del servizio postale

presso la sede legale dell’Ente-Ufficio Protocollo: Comune di Gaeta P.zza IXX Maggio 04024

Gaeta (LT), mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta

elettronica certificata personale al seguente indirizzo [email protected] entro l’11 agosto 2022.

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI

Il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi ha attivato una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo – assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Comune di Sannazaro de’ Burgondi tramite una delle seguenti modalità:

a mano: consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune – via Cavour 18- negli orari di

apertura;

raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata Uno indirizzata a:

comune di Sannazzaro de’ Burgondi Via Cavour 18 27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV),

riportando sulla busta la seguente dicitura: “Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale”;

comune di Sannazzaro de’ Burgondi Via Cavour 18 27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV), riportando sulla busta la seguente dicitura: “Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale”; posta certificata PEC al seguente indirizzo: [email protected]

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 16 agosto 2022 alle ore 12.

