Concorsi Città Metropolitana di Cagliari, 6 istruttori: ammessi diplomati e laureati

Nuove assunzioni in arrivo in Sardegna con i Concorsi Città Metropolitana di Cagliari, indetti per assumere 6 unità di personale di istruttori tecnici e amministrativi a tempo pieno e indeterminato, distribuiti come segue per profilo professionale:

1 istruttore amministrativo, categoria C1;

2 istruttori direttivi amministrativi, categoria D1;

1 istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con competenze in materia edilizia;

2 istruttori tecnici, categoria C1.

Le selezioni attivate dall’ente locale sono rivolte sia ai candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sia ai candidati laureati.

Gli aspiranti partecipanti potranno inviare le proprie candidature entro e non oltre il giorno 8 agosto 2022, seguendo le istruzioni riportate nei prossimi paragrafi.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per partecipare al concorso, come iscriversi e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorsi Città Metropolitana di Cagliari: requisiti

Per accedere alle procedure concorsuali indette dalla Città Metropolitana di Cagliari, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di stato appartenente all’Unione Europea fatta salva un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore agli anni 18;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

idoneità fisica;

non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d) del D.P.R. n. 3/1957, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalla legge;

assenza di condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, per i reati che comportano la destituzione o la sospensione dai pubblici uffici;

conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche.





Inoltre, sono richiesti i seguenti titoli di studio, diversi per ciascun profilo professionale per cui si intende concorrere:

istruttore amministrativo: diploma di maturità;

diploma di maturità; istruttore tecnico: diploma di geometra o titoli di studio equipollenti;

diploma di geometra o titoli di studio equipollenti; istruttore direttivo amministrativo: diploma di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Specialistica in Giurisprudenza o Scienze Politiche, o titoli equipollente.

diploma di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Specialistica in Giurisprudenza o Scienze Politiche, o titoli equipollente. istruttore direttivo tecnico: diploma di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Specialistica in Ingegneria edile o Architettura, o titoli equipollenti.

Per ulteriori informazioni sui titoli di studio e sui requisiti specifici richiesti, consulta i bandi di concorso.

Concorsi Città Metropolitana di Cagliari: domande

La domanda di ammissione al concorso (completa di tutti i dati richiesti), dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line tramite questa piattaforma, a partire dal giorno 27 luglio fino all’8 agosto 2022.

Concorsi Città Metropolitana di Cagliari: prove

La procedura di selezione della Città Metropolitana di Cagliari si svolgerà attraverso le seguenti fasi concorsuali:

valutazione dei titoli di studio e di servizio ;

; un’eventuale prova preselettiva , consistente in un questionario di 30 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame indicate nei rispettivi bandi di concorso, della durata di 30 minuti;

, consistente in un questionario di 30 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame indicate nei rispettivi bandi di concorso, della durata di 30 minuti; prova orale: consistente in una terna di domande sulle materie previste dal bando. Tali terne

di domande, contenute in buste chiuse e sigillate, verranno estratte a sorte dai concorrenti. Mediante la prova unica la Commissione esaminatrice verificherà le conoscenze informatiche e di lingua inglese del candidato, in relazione al posto messo a concorso.

Concorsi Città Metropolitana di Cagliari: prepararsi

Per la preparazione dei profili di Istruttore tecnico e Istruttore direttivo tecnico, consigliamo i seguenti volumi:

