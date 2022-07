Concorso Ministero Sviluppo Economico, 225 posti: prove scritte 28 e 29 luglio

*aggiornamento del 18/07/2022: pubblicate sul sito del Formez le date di svolgimento delle prove scritte relative al Concorso Ministero Sviluppo Economico, per la copertura di 225 posti di personale non dirigenziale, bandito il 31 dicembre 2021.

La prova si svolgerà nelle giornate del 28 e 29 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma secondo il calendario allegato. Inoltre, si ricorda che i candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi muniti di:

copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, documento di riconoscimento in corso di validità; codice fiscale; ricevuta rilasciata dal Sistema al momento della compilazione on line della domanda di

ammissione; autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale.

Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le indicazioni utili sullo svolgimento della prova scritta e il Manuale consigliato per la preparazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al bando del Concorso Ministero Sviluppo Economico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 225 posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero.

I 225 posti resi disponibili sono così suddivisi per profilo professionale:

120 posti di funzionario tecnico delle telecomunicazioni (Codice TELE) in possesso di competenze in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione delle quali sessanta da destinare prioritariamente agli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico

(Codice INF) in possesso di competenze in informatica e in sicurezza informatica; 50 posti di funzionario tecnico (Codice ING) in possesso di competenze nelle materie inerenti all’automazione, all’ingegneria civile ed edile e all’ingegneria elettrica ed elettronica nonché alle discipline fisiche, chimiche e biologiche;

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti, come partecipare alla procedura concorsuale e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Ministero Sviluppo Economico: requisiti

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell’assunzione in servizio:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai diciotto anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

E’ inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale;

diploma di laurea;

laurea specialistica;

laurea magistrale.

Inoltre, come si legge nel bando, il 30 per cento dei posti é riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Concorso Ministero Sviluppo Economico: invio domande

La domanda per partecipare al Concorso Ministero Sviluppo Economico può essere presentata per ciascuno dei codici concorso a partire dal giorno 7 gennaio 2022 alle ore 12,00.

I candidati dovranno inoltrare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

La procedura di registrazione, di compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022.

Consulta il bando

Concorso Ministero Sviluppo Economico: procedura

La procedura selettiva del Concorso Ministero Sviluppo Economico per l’assunzione di 300 unità di personale laureato si articolerà in due fasi, come di seguito:

una prova selettiva scritta;

valutazione dei titoli.

Concorso Ministero Sviluppo Economico: prova scritta

La prova scritta, distinta per i codici concorso, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà come segue.

Una prima parte composta da 25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

Profilo di funzionario tecnico delle telecomunicazioni (Codice TELE): comunicazioni elettriche e campi elettromagnetici; reti di telecomunicazione, architetture, accesso e trasporto; protocolli di rete; architetture e servizi Cloud; reti radiomobili 2G/3G/4G e reti 5G; tecnologie delle informazioni e della comunicazione in ambito della PA; competenze informatiche con particolare riferimento alla sicurezza informatica; elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto dell’Unione europea; lingua inglese.

comunicazioni elettriche e campi elettromagnetici; reti di telecomunicazione, architetture, accesso e trasporto; protocolli di rete; architetture e servizi Cloud; reti radiomobili 2G/3G/4G e reti 5G; tecnologie delle informazioni e della comunicazione in ambito della PA; competenze informatiche con particolare riferimento alla sicurezza informatica; elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto dell’Unione europea; lingua inglese. Profilo di funzionario informatico (Codice INF): tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi più diffusi; progettazione e gestione di sistemi informativi; basi di dati; sistemi operativi; sicurezza delle reti e protezione dei dati con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia; tecnologie delle informazioni e della comunicazione in ambito della PA; nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al codice dell’amministrazione digitale; lingua inglese.

tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi più diffusi; progettazione e gestione di sistemi informativi; basi di dati; sistemi operativi; sicurezza delle reti e protezione dei dati con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia; tecnologie delle informazioni e della comunicazione in ambito della PA; nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al codice dell’amministrazione digitale; lingua inglese. Profilo di funzionario tecnico (Codice ING): automazione industriale e meccanica applicata alle macchine; elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; elettronica ed elettrotecnica, componenti e tecnologie elettriche; elementi di fisica: meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, quantistica; elementi di chimica organica ed inorganica e scienze biologiche; legislazione in materia di sicurezza nei cantieri (decreto legislativo n. 81/2008); legislazione in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con particolare riferimento alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche; utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi; lingua inglese.

automazione industriale e meccanica applicata alle macchine; elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; elettronica ed elettrotecnica, componenti e tecnologie elettriche; elementi di fisica: meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, quantistica; elementi di chimica organica ed inorganica e scienze biologiche; legislazione in materia di sicurezza nei cantieri (decreto legislativo n. 81/2008); legislazione in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con particolare riferimento alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche; utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi; lingua inglese. Profilo di funzionario statistico (Codice STAT): statistica, metodi statistici per l’analisi dei dati; matematica e scienze matematiche applicate; nozioni di contabilità di Stato e degli enti pubblici; nozioni di diritto amministrativo; utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi; lingua inglese.

Una seconda parte composta da 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

Infine, una parte composta da 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.

Concorso Ministero Sviluppo Economico: titoli

Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da 107 a 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;

1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso;

0,5 punti per ogni master universitario di primo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute;

1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute.

Concorso Ministero Sviluppo Economico: come prepararsi

Per la preparazione delle prove di logica e ai test psicoattitudinali del concorso, consigliamo il seguente volume:

