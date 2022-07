Concorsi per laureati 2022, tutti i bandi attivi: come partecipare e cosa studiare

Concorsi per laureati 2022: quali sono le procedure attive per personale munito di laurea e come partecipare?

Nelle ultime settimane diversi enti locali, agenzie e Ministeri hanno indetto delle procedure di selezione pubbliche per assumere candidati in possesso di laurea, almeno triennale, e i relativi bandi sono stati resi disponibili nelle Gazzette Ufficiali oppure nei Bollettini delle regioni. Le selezioni indette riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle varie strutture della Pubblica Amministrazione.

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i bandi attivi, in continuo aggiornamento, rivolti agli aspiranti candidati di concorsi pubblici in possesso di una laurea per cui è ancora possibile presentare le domande di partecipazione, e tutte le informazioni utili su come candidarsi e sulle prove d’esame previste da ciascuna procedura di selezione.

Concorsi Regione Piemonte, 13 posti

La Regione Piemonte ha indetto una serie di selezioni pubbliche per la copertura di:

2 posti di categoria D per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ in campo veterinario”;

per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ in campo veterinario”; 6 posti di categoria D per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ in campo farmaceutico”, di cui 2 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia;

per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ in campo farmaceutico”, di cui 2 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia; 3 posti di categoria D per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ di tecnico di conservazione museale”, di cui 1 posto riservato ai sensi della normativa vigente in materia – Area museale Scienze della Vita;

per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ di tecnico di conservazione museale”, di cui 1 posto riservato ai sensi della normativa vigente in materia – Area museale Scienze della Vita; 2 posti di categoria D per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ di tecnico di conservazione museale” – Area museale Scienze della Terra.





La domanda deve essere presentata unicamente per via telematica previa registrazione all’interno della piattaforma disponibile alla URL internet: https://regionepiemonte.iscrizioneconcorsi.it entro il giorno 4 agosto 2022.

Concorso Veneto Lavoro, 38 specialisti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 luglio 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso Veneto Lavoro, per titoli ed esami, per l’assunzione di 38 unità di personale a tempo pieno e indeterminato al fine di potenziare i Centri per l’Impiego della regione Veneto. I posti messi a disposizione riguardano il profilo professionale specialista in mercato e servizi del lavoro, categoria D, posizione economica D1.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata dagli aspiranti candidati esclusivamente per via telematica tramite l’apposita piattaforma online: https://venetolavoro.concorsismart.it

La procedura per candidarsi alle selezioni sarà aperta fino alle ore 23:59 del 1 agosto 2022.

Concorso Vigili del Fuoco, 26 vice direttori informatici

Nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022, è stato pubblicato il bando del Concorso 26 Vice direttori informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rivolto agli aspiranti candidati in possesso di una laurea.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro e non oltre il 31 luglio 2022.

Concorso ANSFISA, 129 funzionari e dirigenti

Indetti due nuovi Concorsi ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) per incrementare l’organico di funzionari e dirigenti. Le procedure di selezione dell’Agenzia sono destinate al reclutamento di 129 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, così suddivise per profilo:

114 funzionari tecnici, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione;

per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione; 15 dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione, da inquadrare nel ruolo dirigenziale di ANSFISA.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente a mezzo della predetta piattaforma IoLavoroNelPubblico visibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia entro il giorno 4 agosto 2022.

Concorso Camera Deputati, 65 Documentaristi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Camera Deputati, per esami, per la copertura di 65 posti di Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo giuridico ed economico.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

50 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo giuridico,

15 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo economico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18 del giorno 28 luglio 2022, esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Concorso AGCM, 8 funzionari

Nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022 è stato pubblicato il nuovo bando del Concorso AGCM, per l’assunzione di 8 unità di personale nel profilo di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva.

Per partecipare è richiesto il possesso di un diploma di laurea quadriennale del vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale in economia, o laurea equipollente.

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente le modalità informatiche disponibili nel sito internet WebConcorsi, entro e non oltre 18 del 12 agosto 2022.

Concorsi AGCM, 18 posti di impiegati e funzionari: bandi in Gazzetta

