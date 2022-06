Concorso Asia Napoli, 500 operatori ecologici: istruzioni per fare domanda

Il 27 giugno 2022 è stato pubblicato il bando del tanto atteso Concorso Asia Napoli, destinato all’assunzione di 500 operatori ecologici con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere a scorrimento per le assunzioni previste, così ripartite:

Inquadramento professionale : primo livello di inquadramento per Apprendistato Professionalizzante- CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – 200 posti.

Le domande possono essere inviate fino al 17 luglio 2022, e per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e in possesso di licenza di scuola media inferiore e di patente A o B.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per avere accesso alla procedura concorsuale e tutte le istruzioni per inviare correttamente le domande di partecipazione. Di seguito il Manuale per la preparazione della prova scritta.

Concorso Asia Napoli, chi può partecipare?

Possono partecipare alla selezione indetta dall’azienda di igiene urbana di Napoli tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18;

essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

essere in possesso di titolo di istruzione secondaria di primo grado (Licenza Media o equipollente);

(Licenza Media o equipollente); possesso di patente di guida di tipo A e/o B , in corso di validità;

, in corso di validità; disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in turni, domenicali e festivi come

stabilito dal CCNL di settore, nonché in turni ciclici continui e avvicendati;

stabilito dal CCNL di settore, nonché in turni ciclici continui e avvicendati; possesso di indirizzo di posta elettronica, con obbligo di indicazione, da parte del candidato, di un indirizzo di posta elettronica ove ricevere le comunicazioni.

Scarica il bando

Per partecipare alla selezione, i candidati hanno tempo di inviare le domande di ammissione fino al 27 luglio 2022. La procedura online per presentare le candidature è attiva dalle ore 20 del 27 giugno 2022.

Inoltre, si ricorda che gli aspiranti candidati devono effettuare il pagamento di un importo pari a €15,00 a titolo di contributo d’iscrizione alla selezione.

Concorso Asia Napoli, come iscriversi?

Per iscriversi alla selezione, gli aspiranti candidati devono inviare le proprie domande di ammissione attraverso il sito istituzionale dell’A.S.I.A. Napoli S.p.A. www.asianapoli.it nella sezione “Società Trasparente -Bandi di Concorso”, entro e non oltre il 27 luglio 2022.

Per prima cosa, l’utente deve registrarsi su questa piattaforma, inserendo una email e il proprio codice fiscale:

successivamente l’utente deve inserire i propri dati anagrafici e verificare con attenzione la correttezza, per poi procedere con “Validazione del profilo”.

Completata la fase di Accesso/Registrazione sulla piattaforma online di Asia Napoli, il candidato deve procedere compilando le varie schede riguardanti:

requisiti: devono essere in possesso del candidato per poter procedere con l’iscrizione alla selezione dichiarazioni: tra cui il possesso della patente A e/o B; titolo di accesso e/o altri ulteriori titoli di studio titoli aggiuntivi: tra cui il possesso di una ulteriore patente superiore alla categoria B, le esperienze professionali unicamente presso Aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, eventuali dichiarazioni ai fini dell’accelerazione inoccupati/disoccupati; ulteriori dichiarazioni: tra cui la propria situazione familiare, titoli che danno diritto alla preferenza in graduatoria, e l’opzione se il candidato ha i requisiti, di concorrere in via prioritaria per Apprendistato Professionalizzante.

Come ultima fase della domanda, prima di procedere con l’invio della domanda, il candidato dovrà scaricare l’avviso di pagamento del contributo di selezione, stamparlo ed eseguire il pagamento tramite gli esercizi abilitati a PAGOPA (come Banche, Poste, Lottomatica, Sisal, o altro soggetto abilitato).

Inoltre, durante la compilazione della domanda, è possibile salvare i dati inseriti mediante l’operazione salva e completarla quindi anche in un secondo momento. Solo dopo l’avvenuto pagamento ed il caricamento della scansione del PDF (sottoscrizione firmata e documento di riconoscimento), è possibile procedere con l’operazione di invio.

Si ricorda che:

le domande salvate e mai inviate, anche se è stato effettuato il pagamento del contributo di selezione,

le domande inviate e per le quali non è stato effettuato il pagamento del contributo di

selezione sono da considerarsi delle pratiche incomplete e non danno diritto alla partecipazione alle fasi successive della selezione.

Concorso Asia Napoli, come prepararsi?

Per la preparazione delle prove del prossimo Concorso Asia Napoli consigliamo lo studio del seguente volume, in cui il lettore troverà test di grammatica italiana con cui esercitarsi con le regole basi della sintassi, dell’analisi grammaticale, logica e del periodo, mentre i test di lingua inglese, suddivisi in livello elementary, intermediate ed advanced, si focalizzano sulla corretta traduzione delle parole, costruzione della frase, utilizzo delle forme verbali.

Nella sezione online sono disponibili:

– simulatore di quiz;

– quiz di informatica.

Test con risposta commentata

