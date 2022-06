Concorso Regione Marche, 38 Funzionari amministrativi: come prepararsi alla prova scritta

Nuovi posti di lavoro per laureati con il Concorso Regione Marche per l’assunzione di 38 Funzionari amministrativi per le politiche del lavoro e formazione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

La selezione fa parte dei quattro bandi di concorso che la Regione Marche ha recentemente indetto per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 57 posti di diversi profili professionali, in categoria C e D.

I posti messi a bando sono così distribuiti:

11 posti di posti di D/TS funzionario tecnico specialista, categoria D;;

4 posti di C/TS assistente tecnico specialista, categoria C;

4 posti di C/TS assistente tecnico specialista – area agricoltura e sviluppo rurale, categoria C;

38 posti di D/LF funzionario amministrativo per le politiche del lavoro e formazione, categoria D, per la struttura amministrativa della giunta regionale.

Nei prossimi paragrafi forniamo un approfondimento sui 38 posti messi a bando per il profilo professionale di Funzionario amministrativo e come prepararsi al meglio alla relativa prova scritta.

Di seguito il Manuale per la preparazione al concorso.

Concorso Regione Marche: procedura di selezione





Nel bando di concorso si legge che qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove sia superiore a 228, la commissione esaminatrice valuterà se effettuare, ai fini

della celerità dell’espletamento della procedura concorsuale, una prova preselettiva, che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, basati sulle materie delle due prove di esame e sul ragionamento logico, deduttivo o numerico.

La procedura di selezione si articola, invece, nell’espletamento di due prove, seguite dalla valutazione dei titoli:

prova scritta: potrà consistere nello svolgimento di un elaborato teorico pratico (tema

o atto amministrativo) o quiz a risposta multipla e/o domande a risposta aperta con

riferimento alle materie d’esame elencate nel prossimo paragrafo;

prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta e altre specifiche per ogni profilo per cui si concorre. Nel corso della prova orale sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Le prove saranno valutate in trentesimi. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 e, allo stesso modo, la prova orale orale si ritiene superata con una valutazione di almeno 21/30.

Concorso Regione Marche: prova scritta

La prima fase di selezione concorsuale, ovvero la prova scritta, potrà consistere potrà consistere nello svolgimento di un elaborato teorico pratico (tema o atto amministrativo) o quiz a risposta multipla e/o domande a risposta aperta con riferimento alle seguenti materie:

Elementi di diritto amministrativo; Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013;

Elementi di Diritto del lavoro e di legislazione sociale;

Elementi di legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive

del lavoro e funzioni e competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e

collocamento al lavoro, comprese le norme rivolte ai disabili di cui alla legge 68/1999

Norme di tutela dei dati personali – Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003.

Concorso Regione Marche: come prepararsi

Per la preparazione della prova scritta dei 38 posti di Funzionario amministrativo, consigliamo lo studio del seguente volume dedicato:

Luigi Tramontano, Rocchina Staiano – Maggioli Editore

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alle prove del Concorso indetto dalla Regione Marche per 38 Funzionari amministrativi per le Politiche del Lavoro e Formazione. Oltre alla trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati, sono disponibili nella sezione online quiz di inglese, informatica, logica e un simulatore.

Concorso Regione Marche: prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, su:

Nozioni e tecniche di gestione delle attività di preselezione diretta a favorire l’incontro

tra domanda ed offerta di lavoro;

Tecniche e metodologie per l'orientamento professionale ed in particolare per la gestione del colloquio orientativo rivolto a specifici target di utenza;

Consulenza e servizi alle imprese in materia di politiche del lavoro;

Ordinamento dell’UE, riforma del Titolo V della Costituzione;

Statuto della Regione Marche;

Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale

L.R: n. 18/2021

Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale DGR n. 64/2014.

In occasione della prova orale, i candidati saranno sottoposti a una prova di accertamento

della conoscenza della lingua inglese (livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento

per le lingue) e al possesso di competenze delle applicazioni informatiche più diffuse

(pacchetto office, posta elettronica, navigazione internet).

