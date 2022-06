Concorsi Università area tecnica e amministrativa: tutti i bandi attivi e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area tecnica ed amministrativa con i nuovi Concorsi Università. Nelle ultime settimane sono stati disposti diversi bandi da parte di alcune Università per la copertura di posti di personale tecnico amministrativo, categoria D e C.

Nei prossimi paragrafi sono elencati tutti i bandi ad oggi attivi, in continuo aggiornamento, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Indice contenuti:

Concorsi Università: requisiti generali

Per avere accesso alle procedure concorsuali elencate nei prossimi paragrafi, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, alla data di scadenza dei rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico né destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Generalmente le procedure di selezione di personale amministrativo e tecnico presso le Università italiane sono articolate nelle seguenti fasi:

un’eventuale prova preselettiva : consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla volti a verificare aspetti psicoattitudinali, elementi di legislazione universitaria e Statuto dell’Università di riferimento,

: consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla volti a verificare aspetti psicoattitudinali, elementi di legislazione universitaria e Statuto dell’Università di riferimento, prova scritta,

prova orale.

Concorsi Università: come prepararsi

Concorsi Università: 4 posti a Venezia

L’Università IUAV di Venezia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 4 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C a tempo pieno e indeterminato. La procedura concorsuale è dunque aperta ai candidati in possesso di diploma di maturità, e si articolerà in un’eventuale prova preselettiva seguita da una prova scritta e un colloquio orale.

Invio domande

I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione alla selezione entro le ore 13 del giorno 6 Luglio 2022, esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile a questa pagina.

Scarica il bando

Concorsi Università: 13 posti a Firenze

L’Università di Firenze ha indetto tre concorsi pubblici per la copertura di:

4 posti di categoria C , dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Bando);

, dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Bando); 6 posti di categoria D , dell’area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area per l’innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici (Bando).

, dell’area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area per l’innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici (Bando). 5 posti di categoria D, dell’area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle aree e delle strutture dell’Università di Firenze (Bando).

Invio domande

La domanda di ammissione al concorso per 4 posti di categoria C (area amministrativa), completa dagli allegati richiesti, deve essere presentata, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro e non oltre le ore 13 del 24 giugno 2022.

Invece, le domande per i 6 posti di categoria D (area tecnica) devono essere inviate, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao entro le ore 13,00 del 7 luglio 2022.

Le domande per i 5 posti di categoria D (area amministrativa gestionale) devono essere presentate, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13 del giorno 11 luglio 2022.

Concorsi Università: 2 posti a Trento

L’Università di Trento ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la divisione servizi ICT all’utenza della direzione servizi digitali e bibliotecari, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12 del 12 luglio 2022, attraverso questa piattaforma online.

Scarica il bando

Concorsi Università: 2 posti a Pisa

L’Università di Pisa ha indetto due concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti così suddivisi per profilo professionale:

1 posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, riservato ai volontari delle Forze armate;

1 posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni.

Invio domande

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://pica.cineca.it/unipi/ entro le ore 13 del 27 giugno 2022.

Concorsi Università: 1 posto e graduatorie a Torino

Il Politecnico di Torino ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, area amministrativa – gestionale, per il Distretto del Dipartimento di scienza applicata e tecnologia e altri concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie utili per la copertura di posti di categoria D e C, a tempo indeterminato o determinato e pieno

Invio domande

Le domande di ammissione alle selezioni dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità e i termini riportate nei rispettivi bandi.

Scarica i bandi









