Concorsi Comune Oristano, 19 vari profili di diplomati e laureati

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 i nuovi bandi dei Concorsi Comune di Oristano, per titoli ed esami e per soli esami, per la copertura di 19 posti di vari profili professionali, categorie C e D, a tempo pieno ed indeterminato.

Le selezioni pubbliche indette dall’ente comunale sono così suddivise per profilo professionale e posti messi a bando:

1 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno;

4 posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo determinato e pieno, categoria D;

1 posto di istruttore direttivo e pieno, categoria D;

1 posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria D;

1 posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale, a tempo indeterminato e pieno, categoria D;

11 posti di istruttore amministrativo/contabile, a tempo indeterminato e pieno, categoria C.

Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti indispensabili per avere accesso alle procedure concorsuali, come partecipare e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorsi Comune Oristano: requisiti

Per partecipare alle procedure concorsuali indette dal Comune di Oristano, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza dei bandi:

essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni alla data di scadenza del bando;

possesso dei diritti civili e politici;

mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;

insussistenza di condanne penali o altre misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

idoneità fisica all’impiego;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 1985);

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Inoltre, per i profili in categoria D è richiesto il possesso di una laurea, nelle classi indicate nei bandi, mentre per le figure in categoria C è sufficiente il possesso di un diploma di maturità.





Per ulteriori informazioni scarica i bandi di concorso.

Concorsi Comune Oristano: invio domande

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica sulla piattaforma Selezioni online, all’indirizzo https://concorsi.comune.oristano.it entro e non oltre il giorno 21 luglio 2022.

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di un importo di 10,00 €, da corrispondersi al Comune di Oristano, che dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPA.

Concorsi Comune Oristano: prove d’esame

La procedura di selezione dei concorsi del Comune di Oristano è suddivisa in tre fasi, così articolate:

eventuale prova preselettiva: consisterà in una prova a quiz con risposta multipla;

consisterà in una prova a quiz con risposta multipla; prova scritta: consisterà nella risposta a uno o più quesiti formulati dalla Commissione, diretti ad accertare il possesso delle competenze e la capacità di analisi e di sintesi dei candidati e si intenderà superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30;

consisterà nella risposta a uno o più quesiti formulati dalla Commissione, diretti ad accertare il possesso delle competenze e la capacità di analisi e di sintesi dei candidati e si intenderà superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30; prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta. Si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 e con l’idoneità nella conoscenza della lingua inglese e nella conoscenza e dell’utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Concorsi Comune Oristano: come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi consigliamo i seguenti manuali:

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

Stefano Bertuzzi, Maggioli Editore

Il volume riassume tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali.

Questa settima edizione tiene conto degli ultimi interventi normativi rilevanti per il settore.









