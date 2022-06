Concorso Comune Napoli, bando atteso per 1.400 assunzioni: tutti i profili

In arrivo entro settembre il tanto atteso Concorso Comune Napoli, una nuova selezione pubblica per l’assunzione di diversi profili professionali. Dai mille posti inizialmente previsti, sembra che il numero delle assunzioni aumenterà a circa 1.400 posti, come annunciato dal prof. Giuseppe Cotruvo.

La selezione sarà aperta sia ai candidati laureati sia ai candidati in possesso di diploma di maturità. La notizia è stata diffusa a seguito dell’approvazione dello schema del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 dell’ente comunale di Napoli. Il prof Cotruvo spiega che si sta ora procedendo all’approvazione dell’aggiornamento del piano assunzioni, con il conseguente aumento posti.

Il concorso sarà gestito dal Formez e il bando dovrebbe essere pubblicato entro settembre 2022, per permettere l’entrata in servizio dei candidati vincitori entro la fine dell’anno.

Secondo le ultime notizie, le assunzioni in programma dovrebbero essere circa 1406, tramite stabilizzazioni di personale, scorrimento di graduatorie e nuovi concorsi pubblici.

Concorso Comune Napoli, tutti i profili

Nel piano delle assunzioni sono indicati i profili professionali e i posti che, probabilmente, verranno messi a bando con il concorso in uscita entro l’estate 2022. Dunque, sono previste circa 970 assunzioni entro l’anno in corso presso il Comune di Napoli, di cui:

610 unità di personale in categoria C (per partecipare sarà sufficiente il possesso di un diploma di maturità),

305 in categoria D (per accedervi sarà necessario il possesso di una laurea).





Di seguito l’elenco di tutti i profili professionali ricercati tramite il prossimo concorso del Comune di Napoli, suddivisi per categoria:

CATEGORIA C – Profili di diplomati

95 posti di geometra

152 posti di istruttore amministrativo

5 posti di istruttore comunicazione e/o informazione

10 posti di istruttore culturale

30 posti di istruttore informatico

70 posti di ragioniere

50 posti di maestra/o

200 posti di Agente di Polizia municipale

CATEGORIA D – Profili di laureati

10 posti di assistente sociale

8 posti di istruttore direttivo agronomo

80 posti di istruttore direttivo amministrativo

10 posti di istruttore direttivo comunicazione e informazione

20 posti di istruttore direttivo culturale

30 posti di istruttore direttivo economico finanziario

20 posti di istruttore direttivo informatico

15 posti di istruttore direttivo scolastico

62 posti di istruttore direttivo tecnico

50 posti di istruttore direttivo Polizia municipale

A questi si dovranno aggiungere anche 55 posti di dirigente, a tempo pieno e indeterminato.

Per conoscere i requisiti di accesso e le modalità di partecipazione, unitamente ai dettagli sulle prove d’esame, occorre attendere la pubblicazione del bando ufficiale.

Qui le tabelle profili aggiornate

Le news sul Concorso Comune Napoli: il webinar

Per tutti gli aggiornamenti sul Concorso di Napoli (e su altri concorsi principali) è possibile seguire il consueto appuntamento con il webinar a cura del prof. Cotruvo, ogni mercoledì alle ore 10.30. Il prossimo si terrà online mercoledì 22 giugno, alle ore 10:30.

Per partecipare al webinar GRATUITO:

cliccare sul link seguente: https://register.gotowebinar.com/register/8129086800299422734

inserire i dati richiesti,

cliccare su “iscriversi”

Concorso Comune Napoli, cosa studiare

