Concorso Comune Napoli, 970 assunzioni a tempo indeterminato: bando in estate

*aggiornamento del 08/06/2022: è stato approvato lo schema del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, per assumere presso l’ente comunale di Napoli 970 unità a tempo pieno e indeterminato. Il bando del concorso dovrebbe essere pubblicato entro l’estate, per permettere l’entrata in servizio dei candidati vincitori entro la fine dell’anno.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i profili professionali richiesti dal futuro bando di concorso e come prepararsi.

*aggiornamento del 31/05/2022: entro l’estate 2022 sarà pubblicato il bando del prossimo Concorso Comune Napoli, per l’assunzione di 1000 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Secondo il vertice tenutosi a Palazzo San Giacomo tra l’assessore al Bilancio e al Personale Pier Paolo Baretta, il direttore generale del Comune Pasquale Granata e i sindacati, entro il prossimo trimestre.

Il concorso sarà infatti bandito dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione 2022-24 e l’accordo tra il Comune e il Formez PA per iniziare la preparazione delle prove d’esame.

Dopo anni di blocco del turn over, è in arrivo il nuovo Concorso Comune Napoli per il ricambio della Pubblica Amministrazione presso Palazzo San Giacomo, per cui si prevede l’assunzione di circa 1000 unità di personale entro il 2023. Ad annunciare l’arrivo delle selezioni il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata, che ha recentemente illustrato in commissione Personale e Polizia Locale il nuovo Piano del fabbisogno triennale.

Il direttore ha spiegato, infatti, che il Piano triennale è al vaglio dell’assessore al Bilancio e del Ragioniere generale, dopodiché le selezioni avverranno tramite Formez e, per la formazione dei dirigenti, è stato siglato un accordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

“La vera sfida – ha puntualizzato Granata – è puntare su profili che migliorino l’efficienza dell’amministrazione in settori strategici, quali le bonifiche ambientali, o in ambiti di nuovo sviluppo, come il cinema o la musica. E infine prioritario lavorare a una razionalizzazione delle partecipate, sull’organizzazione delle Municipalità e sulla digitalizzazione dei servizi”.

Inoltre, per il responsabile dell’Area Risorse Umane Sergio Mazzocca si assiste, dopo tanti anni, a una inversione di tendenza sul turnover e alla possibilità di incrementare le nuove assunzioni grazie anche al mantenimento delle graduatorie aperte per tre anni. Si lavora inoltre alla revisione dei regolamenti e al miglioramento delle condizioni economiche dei dipendenti, puntando su progressioni economiche, progressioni verticali e investimenti sulla performance.

Concorso Comune Napoli: profili professionali

Il piano del fabbisogno del personale del Comune di Napoli, prevede dunque l’assunzione dei seguenti profili professionali entro la fine dell’anno:

95 posti di Geometra – cat C

150 posti di Istruttore amministrativo – cat C

5 posti di Istruttore comunicazione e/o informazione – cat C

10 posti di Istruttore culturale concorso pubblico – cat C

30 posti di Istruttore informatico – cat C

70 posti di Ragioniere – cat C

50 posti di Maestra/o – cat C

200 posti di Agente di polizia municipale – cat C

10 posti di Assistente sociale – cat D

8 posti di Istruttore direttivo agronomo – cat D

80 posti di Istruttore direttivo amministrativo – cat D

10 posti di Istruttore direttivo comunicazione e informazione – cat D

20 posti di Istruttore direttivo culturale – cat D

30 posti di Istruttore direttivo economico finanziario – cat D

20 posti di Istruttore direttivo informatico – cat D

15 posti di Istruttore direttivo scolastico – cat D

2 posti di Istruttore direttivo tecnico – cat D

50 posti di Istruttore direttivo polizia municipale – cat D.

Inoltre, è prevista anche la copertura di 55 posti di dirigente.

Concorso Comune Napoli: come prepararsi

