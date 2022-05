Esame Commercialista 2022, sessioni a luglio e novembre: unica prova orale

In arrivo l’Esame Commercialista 2022. Con l’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio 2022, infatti, sono state indette nei mesi di luglio e novembre 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista. Ad annunciarlo il Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti con l’informativa n. 46-2022.

Ordinanza Ministeriale n. 444

Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo avranno inizio in tutte le sedi secondo il seguente calendario:

prima sessione : 25 luglio 2022

: 25 luglio 2022 seconda sessione: 17 novembre 2022.

Per l’accesso alla sezione B dell’albo, invece, hanno inizio in tutte le sedi per la prima

sessione il giorno 27 luglio 2022 e per la seconda sessione il giorno 24 novembre 2022.

Come è stato stabilito per lo scorso anno, anche per le sessioni d’esame 2022 verrà adottata la modalità semplificata. Dunque i candidati saranno sottoposti ad un’unica prova orale, da svolgersi a distanza.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili sull’Esame Commercialista 2022, a partire dal calendario e dalle sedi di svolgimento delle prove.

Di seguito il Kit di preparazione all’Esame di Stato.

Esame Commercialista 2022: domande di ammissione

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione:

alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2022,

alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2022,

presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:

diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56

(Scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile:

diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

per l'eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei

revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

− per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative: i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

− per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ed intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.

ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro;

eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di

abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

rilasciato dal competente Ordine professionale;

attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012.

Esame Commercialista 2022: prova orale

Come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022, anche quest’anno l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Commercialista si articolerà in un’unica prova orale.

La prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e sarà volta ad accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo professionale di Commercialista.

Esame Commercialista 2022: come prepararsi

Per la preparazione dell’Esame Commercialista 2022 consigliamo il seguente kit, composto dai volumi:

Manuale pratico : un efficace strumento riassuntivo dei vari argomenti che potranno essere richiesti ai candidati.

: un efficace strumento riassuntivo dei vari argomenti che potranno essere richiesti ai candidati. Temi svolti : una ricca rassegna ragionata di temi svolti, per consentire al candidato di familiarizzare con le prove d’esame. Gli elaborati sono aggiornati alle più recenti novità legislative, affrontano una gran varietà di argomenti, hanno una connotazione pratico-operativa e rientrano tra quelli più frequentemente assegnati in sede d’esame.

: una ricca rassegna ragionata di temi svolti, per consentire al candidato di familiarizzare con le prove d’esame. Gli elaborati sono aggiornati alle più recenti novità legislative, affrontano una gran varietà di argomenti, hanno una connotazione pratico-operativa e rientrano tra quelli più frequentemente assegnati in sede d’esame. Esercitazioni: un volume realizzato per rispondere alle specifiche necessità di preparazione dei candidati dottori commercialisti, dal carattere eminentemente pratico.

