Concorso ATA 24 mesi: online le tabelle delle ripartizioni per regione

*aggiornamento del 09/05/2022: sono state pubblicate le tabelle Ministeriali nelle quali è indicata la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico

regionale, insieme allo schema di decreto che definisce le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Tabelle ripartizioni

Schema del decreto

A partire dal 27 aprile e fino al 18 maggio 2022, è possibile inviare domanda di partecipazione al Concorso ATA 24 mesi, per accedere alla graduatoria di prima fascia. La nuova procedura concorsuale, svolta per soli titoli, è stata attivata dal Miur con la pubblicazione della nota n. 13671 del 5 aprile, con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a indire concorsi per l’anno scolastico in arrivo.

Al termine del concorso, le graduatorie ATA di prima fascia aggiornate avranno validità solamente per l’anno scolastico 2022/2023, e andranno a sostituire quelle attualmente in vigore (relative all’anno scolastico 2021/2022).





Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio in cosa consistono le graduatorie ATA di prima fascia, tutti i requisiti richiesti per accedervi e come presentare correttamente la propria candidatura.

Concorso ATA 24 mesi: profili professionali

Le graduatorie relative al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di prima fascia, sono rivolte alle seguenti figure professionali:

Collaboratori scolastici (bidelli) – area A

Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie – area AS

Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie – area AS Assistenti Amministrativi – area B

Assistenti Tecnici – area B

Cuochi – area B

Guardarobieri – area B

Infermieri – area B.

Concorso ATA 24 mesi: requisiti

Per accedere alla prima fascia del personale ATA, è necessario superare l’apposito concorso, a cui si può partecipare solo dopo aver maturato 24 mesi di servizio.

Nello specifico, di seguito elenchiamo tutti i requisiti richiesti per accedere alla prima fascia personale ATA:

essere in servizio come personale ATA a tempo determinato statale in una scuola della stessa provincia e nello stesso profilo professionale per cui si presenta domanda;

chi non è in servizio al momento di presentazione della domanda nella stessa provincia e nello stesso impiego può essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze;

avere un’anzianità di 24 mesi di servizio;

essere in possesso di laurea, diploma, qualifica professionale in linea con quelli che sono i titoli richiesti per il profilo professionale di proprio interesse.

Concorso ATA 24 mesi: come partecipare

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi” tramite il seguente percorso “Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line”.

La procedura rimarrà attiva dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022.

Si ricorda che i candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di:

un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione,

l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

FAQ del Ministero

Concorso ATA 24 mesi: valutazione dei titoli

Il punteggio attribuito a ciascun candidato per l’ingresso nelle graduatorie di prima fascia, è il risultato della somma dei punti assegnati per i titoli posseduti, tra quelli valutabili ai fini del concorso.

Ciascun bando di selezione prevede un determinato punteggio per ogni titolo presentato dall’aspirante candidato, indicato nell’apposita tabella di valutazione dei titoli (Allegato A).

Concorso ATA 24 mesi: bandi

Di seguito i bandi di concorso ATA 24 mesi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali, ad eccezione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano:









© RIPRODUZIONE RISERVATA