Concorsi Infermiere 2022: tutti i bandi attivi e come prepararsi

Nuove opportunità di assunzione vengono pubblicate costantemente per quanto riguarda la figura professionale dell’Infermiere. Sono infatti diversi i Concorsi per Infermiere presenti nelle Gazzette Ufficiali, e le Aziende Sanitarie sono alla ricerca di personale, soprattutto in un momento difficile quale quello che stiamo vivendo, che si protrae anche nel 2022.

In questo articolo verrà presentata una raccolta di tutti i concorsi pubblici per Infermiere attivi, con uno sguardo rivolto ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione delle domande e allo svolgimento delle prove.

Concorsi Infermiere 2022: requisiti

Per la partecipazione ai concorsi per Infermiere occorre il possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle

mansioni proprie del profilo professionale;

all’impiego: tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo professionale; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo , nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

, nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere Professionale

conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. o

titolo equipollente ex DM 27/07/2000;

o Diploma Universitario di Infermiere Professionale conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. ex DM 27/07/2000; Iscrizione al relativo Ordine professionale.

Altri particolari requisiti potrebbero essere richiesti dai bandi, come ad esempio il possesso della patente di categoria B.

Concorsi Infermiere 2022: prove d’esame

Generalmente le procedure di selezione dei concorsi per diventare Infermiere si articolano in due o tre fasi:

un’eventuale prova preselettiva , indetta dalle Amministrazioni dei concorsi a seconda del numero di candidature inviare,

, indetta dalle Amministrazioni dei concorsi a seconda del numero di candidature inviare, prova scritta,

prova orale,

una eventuale fase di valutazione dei titoli.

Concorsi Infermiere 2022: come prepararsi





Per la preparazione alle prove dei concorsi per il profilo professionale di Infermiere consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Concorsi Infermiere 2022: 30 posti ASST Brianza

L’ASST Brianza ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere.

Domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite la registrazione al sito internet: https://www.asst-brianza.it nella sezione “Bandi di Concorso e Avvisi” e accedendo al “Portale concorsi PA” tramite l’apposito link entro il 3 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni: Concorso ASST Brianza, 30 infermieri: requisiti, domanda e prove

Concorsi Infermiere 2022: 8 posti ASP Siena

L’ASP di Siena, con determinazione dirigenziale n. 121 del 23 marzo 2022, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di 8 unità di personale dipendente nel profilo di infermiere, categoria D.

Domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, con l’accesso tramite SPID, alla seguente pagina.

Sarà possibile inviare la propria candidatura fino al giorno 26 maggio 2022.

Per ulteriori informazioni sul concorso, sulle prove e sulle materie d’esame si rimanda al bando.

Concorsi Infermiere 2022: 17 posti a Brescia

La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 17 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).

Domanda

Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire con consegna a mano alla direzione risorse umane dell’ente, via Cavour n. 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), ovvero all’indirizzo Pec avvisipubblicieconcorsi.plv@pec.fatebenefratelli.eu, è fissato al giorno 29 maggio 2022.

Per maggiori informazioni scarica bando ufficiale.

Concorsi Infermiere 2022: 6 posti ASP Udine

E’ stato indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 6 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, posizione economico D0, per le esigenze dell’Azienda pubblica di servizi alla persona casa per anziani di Cividale del Friuli (tre posti) e dell’ASP Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro (tre posti).

Domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 23 Maggio 2022 con una delle seguenti modalità:

tramite PEC all’indirizzo: postacert@pec.aspcividale.it;

all’indirizzo: postacert@pec.aspcividale.it; tramite servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa per Anziani” Viale Trieste 42, 33043 Cividale del Friuli (UD);

con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa per Anziani” Viale Trieste 42, 33043 Cividale del Friuli (UD); consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’azienda.

Per ulteriori informazioni sulle prove e sulle materie d’esame, rimandiamo al bando.

Concorsi Infermiere 2022: 7 posti ASL Città di Torino

E’ stato indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, svolto dall’A.S.L. Città di Torino per conto delle AA.SS.RR. di «Torino – Area metropolitana» su mandato della Direzione regionale sanità e welfare. I posti sono così distribuiti:

n. 1 presso A.S.L. Città di Torino

n. 1 presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino

n. 1 presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

n. 1 presso A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano

n. 1 presso A.S.L. TO 3 Collegno e Pinerolo

n. 1 presso A.S.L. TO 4, Ciriè, Chivasso, Ivrea n. 1 presso A.S.L. TO 5, Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata attraverso l’iscrizione dei candidati sulla seguente piattaforma online: ISON Iscrizione Selezioni

La procedura rimarrà arriva fino al 15 maggio 2022.

Per maggiori informazioni, scarica il bando.









© RIPRODUZIONE RISERVATA