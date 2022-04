Decreto PNRR, concorsi pubblici: lingua straniera obbligatoria, Concorsi Sud e InPa

*aggiornamento del 22/04/2022: con il Consiglio dei Ministri di ieri, 21 aprile 2022, il testo del Decreto PNRR è stato integrato con nuove norme contenenti novità per docenti, insegnamento e concorsi pubblici.

Nello specifico, al fine di soddisfare l’obiettivo delle 70mila immissioni in ruolo, la riforma del reclutamento prevede due percorsi separati: uno di formazione accademica per i nuovi insegnanti ed uno per i docenti precari.

Per l’accesso alla carriera di insegnante, dunque, questa riforma introduce un percorso universitario di formazione iniziale da almeno 60 crediti formativi, aggiuntivi rispetto alla laurea, e una prova finale. A seguite, gli aspiranti docenti dovranno sostenere un concorso pubblico e, infine, assolvere un periodo di prova in servizio della durata di un anno.

Nella giornata del 13 aprile 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il Decreto PNRR, introducendo interessanti novità anche sul fronte dei concorsi pubblici.





Le misure contenute nel decreto-legge sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati con il PNRR entro il prossimo 30 giugno, data concordata con la Commissione Europea,

Tra le tante si evidenziano, in particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica, l’anticipo delle sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti elettronici con il Pos, che dal 1° gennaio 2023 passano al 30 giugno 2022.

Novità in arrivo anche sui concorsi pubblici: a partire dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, infatti, gli aspiranti candidati alle selezioni concorsuali pubbliche dovranno conoscere almeno una lingua straniera per accedervi.

“Con il secondo decreto Pnrr, appena approvato dal Consiglio dei ministri, il Governo dà un altro colpo di acceleratore per centrare le milestone e i target di giugno 2022 – ha riferito il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine del Cdm – La riforma del pubblico impiego, che sta percorrendo l’ultimo miglio a passo spedito, può beneficiare di una nuova spinta su concorsi, formazione e mobilità dei dipendenti, con l’obbligo di accedere al portale inPA per tutte le procedure di selezione, in prima battuta per le amministrazioni centrali, e il rafforzamento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Dopo la prima rata da 21 miliardi di euro versata proprio oggi dalla Commissione europea all’Italia, avanti con determinazione per ottenere la prossima, da 24,1 miliardi: progetti e investimenti per costruire il futuro”.

Decreto PNRR, concorsi pubblici: lingua straniera

La novità più importante sul tema dei concorsi risulta essere, senza dubbio, la modifica alla precedente riforma del 2021, in particolare alla lettera a) dell’articolo 10 del Decreto numero 44/2021, così come di seguito:

“nei concorsi per il personale non dirigenziale, l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e sempre di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche e/o comportamentali e/o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo ricercato. Il numero delle prove d’esame e le modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso“.

Dunque, le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale della Pubblica Amministrazione prevedranno lo svolgimento di almeno due prove:

prova scritta,

prova orale, in cui verrà verificata la conoscenza obbligatoria di almeno una lingua straniera.

Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l’introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment). Per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze devono essere valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.

Inoltre, come si legge nel testo, i dipendenti pubblici dovranno essere formati a un uso corretto delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e social media, anche per “tutelare l’immagine della pubblica amministrazione“.

Decreto PNRR, concorsi pubblici: Concorsi Sud

All’interno del decreto-legge compare anche la proposta di introdurre contratti di collaborazione per coprire i posti rimasti vacanti a seguito del fallimento delle due edizioni del Concorso Sud.

Dunque, il piano è quello di trasferire i fondi inutilizzati alle amministrazioni per poter infine stipulare contratti di collaborazione con professionisti che abbiamo le caratteristiche ricercate dalle precedenti procedure concorsuali.

Inoltre sarà possibile assegnare incarichi di consulenza per tutta la durata del PNRR anche ai “lavoratori collocati in quiescenza“.

Decreto PNRR, concorsi pubblici: parità di genere

Tra le misure per la Pubblica Amministrazione messe in campo dal nuovo Decreto PNRR, spicca anche la proposta riguardo la parità di genere per l’accesso alle cariche tramite procedura concorsuale.

Per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’accesso, nelle progressioni di carriera e nel conferimento degli incarichi apicali, le amministrazioni possono prevedere nei bandi misure che attribuiscono vantaggi specifici al genere meno rappresentato.

I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

Decreto PNRR, concorsi pubblici: InPa

Dal 1° luglio l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avverrà esclusivamente registrandosi al portale InPa, avviato lo scorso anno dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

Dal mese di novembre, invece, la platea si estenderà anche alle Regioni e agli enti locali con modalità che saranno definite in accordo con la Conferenza Unificata.

Si prevede, inoltre, una semplificazione procedurale dei concorsi e norme specifiche per ampliare l’uso di inPA anche per individuare le commissioni esaminatrici dei concorsi, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv).

Decreto PNRR, concorsi pubblici: insegnanti

Secondo la riforma introdotta nel decreto PNRR insieme al pacchetto scuola giunto in Cdm il 21 aprile, il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:

un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche; un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusivo.

Dunque, l’abilitazione che si otterrà tramite il percorso universitario consentirà l’accesso ai “concorsi pubblici nazionali, indetti su base regionale o interregionale” per la copertura delle cattedre vacanti. Infine, i vincitori saranno assunti per un periodo di prova in servizio della durata di un anno, che si concluderà con una valutazione sulle competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, è prevista l’immissione in ruolo.









