Concorso ASMEL, guida completa per fare domanda di partecipazione

Lo scorso 12 aprile 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 29, è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso ASMEL, in esecuzione dell’Accordo tra 116 Comuni sottoscrittori per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di unità di personale di diversi profili professionali.

La procedura di selezione consisterà in un’unica prova scritta, e i candidati idonei potranno scegliere se rendersi disponibili agli interpelli dei vari comuni, avendo quindi la possibilità di scegliere tra più enti locali e secondo le proprie esigenze e valutazioni, oltre al vantaggio di mantenere l’idoneità per l’intero triennio, fintanto che non otterranno un’assunzione a tempo indeterminato.

Dunque, gli aspiranti candidati possono inviare la propria domanda di partecipazione a partire dal 12 fino al 27 aprile 2022, seguendo le indicazioni riportate nei prossimi paragrafi.

Concorso ASMEL: guida per fare domanda

Gli aspiranti candidati potranno inviare la propria domanda di partecipazione dal 12 al 27 aprile, tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it con accesso tramite SPID.





La procedura di compilazione della domanda si compone di tre fasi:

dati anagrafici, requisiti di accesso al concorso, documenti da allegare.

Di seguito forniamo una guida dettagliata per inviare correttamente la domanda di partecipazione al concorso ASMEL:

innanzitutto, per sottoporre la candidatura ad un bando di concorso è necessario che lo stato dello stesso risulti “Aperto”:

per iniziare la procedura di compilazione della domanda cliccare sulla voce “Inserisci domanda”; successivamente, i candidati dovranno cliccare su entra con SPID ed inserire le proprie credenziali:

in questa prima sezione è obbligatorio inserire l’indirizzo PEC (a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al concorso) e l’indicazione del comune di residenza;

una volta compilati tutti i form, cliccare su “Avanti”:

la seconda sezione della procedura di iscrizione richiede al candidato di spuntare e completare tutte le domande presenti e di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso e di eventuali titoli di preferenza;

una volta compilate tutte le caselle, cliccare su “Avanti”;

di seguito la prima parte della sezione:

l’ultima fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso ASMEL prevede che il candidato alleghi tutta la documentazione richiesta dal relativo bando di selezione, necessariamente in formato pdf;

per caricare un allegato è necessario inserire il titolo/ descrizione dello stesso e cliccare su “sfoglia” per effettuare il caricamento dello stesso:

per terminare la procedura ed inoltrare la propria candidatura, cliccare su “Salva e invia”.

Inoltre, per modificare una domanda in bozza o già trasmessa è necessario:

accedere tramite SPID e dal menù a sinistra, selezionare le “Tue domande” e cliccare

sul cestino, quindi conferma;

sul cestino, quindi conferma; la domanda sarà cancellata definitivamente, pertanto sarà necessario inviarne una

nuova.

Concorso ASMEL: documenti da allegare

Nel corso della compilazione della domanda il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

ricevuta del versamento della tassa concorso di €10,33, la quale va versata per ogni profilo al quale si intende candidarsi.

Gli estremi per il versamento che va effettuato tramite bonifico sono i seguenti:

c/c bancario intestato ad ASMEL ASSOCIAZIONE.

Codice IBAN: IT24G0306909606100000178724

Banca: INTESA SAN PAOLO

Causale: Elenco di idonei. Profilo: XXXXXXXX. Cognome e Nome candidato;

documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli di studio posseduti al momento di invio dell’iscrizione alla procedura e necessari per la partecipazione alla stessa, in quanto titolo di accesso (titoli di studio, data di conseguimento, punteggi);

per i soli profili di Istruttore Direttivo Tecnico, Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Istruttore Direttivo Agronomo, Istruttore Tecnico Geometra: certificazione di conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione;

fotocopia della patente di guida cat. B o superiore in corso di validità. solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità con gli altri candidati: copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire di

ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda; la documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono allegare idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dal SSN.

Di seguito il commento di Giuseppe Cotruvo al bando del Concorso ASMEL e un ulteriore approfondimento sulle modalità di invio della candidatura:

Concorso ASMEL: procedura di selezione

La prova selettiva consiste nella somministrazione di un quiz a risposta multipla (60 domande) in un tempo effettivo di 60 minuti e vengono dichiarati “idonei all’assunzione”, ed inseriti nell’apposito elenco a disposizione dei Comuni, i candidati che superano la prova selettiva con un punteggio minimo di 7/10.

Per quanto riguarda gli argomenti della prova scritta, nel bando si legge che tutti i profili professionali avranno in comune sia i quiz situazionali, sia le seguenti materie:

Diritto pubblico,

Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali,

Diritto Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici,

Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina del Pubblico Impiego,

Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione,

Diritto amministrativo/Diritto di accesso,

Nozioni di diritto dell’Unione europea,

Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione,

Lingua Inglese,

Nozioni di Informatica,

Nozioni di contabilità pubblica,

Nozioni di tutela della privacy.

Le materie specifiche, invece, sono indicate all’interno del bando per ciascun profilo professionale.

