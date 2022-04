Concorso Comune Forlì, assunzioni di Funzionari tecnici e amministrativi

Nuovi posti di lavoro disponibili in Emilia Romagna tramite il Concorso Comune Forlì, finalizzato alla formazione di due distinte graduatorie per le assunzioni a tempo determinato previste nelle seguenti professionalità:

profilo professionale di “Funzionario tecnico”, Cat. D1;

profilo professionale di “Funzionario amministrativo gestionale”, Cat. D1.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, le modalità di iscrizione e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune Forlì: requisiti

Per l’ammissione alla procedura concorsuale, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;

maggiore età;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale mancato godimento;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985).

Inoltre, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

per il profilo di Funzionario Tecnico:

– Diploma di laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M n. 509/99 (vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica oppure Laurea Magistrale o specialistica con il nuovo ordinamento;

– Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere;

per il profilo di Funzionario Amministrativo Gestionale:

– una tra le Lauree di I livello (L), previste dal DM 509/1999 e DM 270/2004, Lauree Specialistiche (LS) o Lauree Magistrali (LM), oppure di vecchio ordinamento, afferente all’Area umanistica sociale secondo la classificazione del MIUR.

I requisiti specifici e generali devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande.

Concorso Comune Forlì: come partecipare





I candidati devono inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, pena l’esclusione, collegandosi al sito internet del Comune di Forlì al seguente link

https://romagnaforlivese.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp MODULE_TAG=MOD_BND_026 oppure dall’Homepage del sito www.comune.forli.fc.it, entro e non oltre il giorno 19 aprile 2022 alle ore 12:00.

Si ricorda che per la partecipazione al concorso, è richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

Inoltre, per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata ed è necessario eseguire l’accesso alla procedura con autenticazione mediante utilizzo di una delle seguenti credenziali:

SPID;

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Scarica il bando

Concorso Comune Forlì: prove d’esame

Le graduatorie saranno formate in esito alle rispettive prove selettive consistenti in una prova orale, costituita da un colloquio tecnico volto ad approfondire le esperienze e le capacità professionali, come rappresentate nel c.v., le competenze tecniche sulle materie sotto elencate, le competenze trasversali e le attitudini richieste.

Tale prove potrà essere eventualmente preceduta da una preselezione.

Per il profilo di Funzionario Tecnico, la prova orale potrà vertere sulle seguenti materie:

Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Programmazione, progettazione, direzione Lavori e collaudo di opere civili, idrauliche e stradali;

Contabilità dei lavori pubblici, rendicontazione e controllo sui servizi, forniture e computi

metrici estimativi;

Tecnologia dei materiali e delle costruzioni;

Normativa sulla sicurezza sul lavoro;

Strumenti e tecniche di project management;

Conoscenze riferite alla rendicontazione tecnica ed amministrativa di progetti.

Per il profilo di Funzionario Amministrativo Gestionale, la prova orale potrà vertere sulle seguenti materie:

Ordinamento degli Enti Locali;

Nozioni di contabilità pubblica;

Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Legislazione in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e di documentazione amministrativa;

Strumenti e tecniche di project management;

Conoscenze riferite alla rendicontazione tecnica ed amministrativa di progetti.

Durante la prova orale, per entrambi i profili, si provvederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Conseguiranno l’ammissione per l’inserimento in graduatoria i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione di almeno 21/30.

