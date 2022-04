Esame di Stato Geometra 2022, prova orale il 22 novembre

Con l’Ordinanza n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 5 aprile, il Ministero dell’istruzione ha reso nota l’indizione dell’ Esame di Stato Geometra 2022 ed il calendario degli esami (oltre ad agrotecnico e agrotecnico laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato).

Come per le precedenti sessioni del 2020 e del 2021, per via dell’emergenza pandemica da Covid-19, l’esame di abilitazione alla professione di geometra consisterà anche per il 2022 in un’unica prova orale, svolta gli stessi giorni su tutto il territorio nazionale ma con la modalità a distanza.

Il Ministero ha individuato le seguenti date:

15 novembre 2022 , ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi ordini nazionali;

, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 16 novembre 2022 , ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 17 novembre 2022 , ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;

, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale.

In questo articolo riportiamo le date da ricordare per l’iscrizione e per lo svolgimento della prova orale dell’Esame di Stato Geometra 2022.. Approfondiremo poi struttura della prova, punteggi e i testi utili per la preparazione.

Esame di Stato Geometra 2022: prova orale

La prova orale prevista dalla modalità semplificata, adottata anche per l’esame di quest’anno, verte sugli argomenti indicati nella tabella B, allegata all’ordinanza, per accertare l’acquisizione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità specifiche per il profilo professionale.





La prova ha una durata massima di 30 minuti e ogni giorno potrebbero essere convocati non meno di 5 candidati per almeno 5 giorni a settimana. Ogni Consiglio/Collegio Nazionale fornirà indicazioni sull’utilizzo della piattaforma e sulla procedura per richiedere assistenza tecnica, al fine di consentire un corretto svolgimento e funzionamento del sistema a distanza.

Non sono consentite prove suppletive, quindi i candidati che risultino assenti il giorno della prova verranno esclusi dalla procedura.

L’abilitazione all’esercizio delle libere professioni è conseguita solo dai candidati che raggiungano una valutazione di almeno 60/100.

L’esame verterà sulle seguenti materie:

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);

strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni;

organizzazione della produzione cartografica e norme relative;

teoria dell’estimo e metodi di stima;

aspetti professionali dell’estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;

elementi di diritto pubblico e privato necessari all’esercizio della professione;

ordinamento della professione.

Esame di stato geometra 2022: fare domanda

I candidati devono inviare la domanda di ammissione entro il 5 maggio 2022 al collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalità:

tramite Posta elettronica certificata – PEC: fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione.

Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario di 49,58 euro;

fotocopia non autenticata di un documento di identità;

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Esame di stato geometra 2022: come prepararsi

Il seguente volume è un utile strumento di consultazione per la pratica professionale, trattando le varie competenze del Geometra (Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio) sia dal punto di vista teorico che operativo. Si compone di due parti:

la prima è inerente alla preparazione dell’Esame di Stato, analizzando i contenuti e le strategie da adottare per le prove d’esame;

la seconda approfondisce le diverse materie tecnico-scientifiche, trattandole nel contesto professionale di applicazione.

Associata al volume si trova una ricca selezione di materiali online, tra cui i temi delle prove d’esame (dal 1987 ai giorni nostri), le norme di riferimento per la professione, esempi di pratiche svolte, fac-simile di modulistica e di relazioni editabili.

Guida alla professione di Geometra

Tecnico in costruzioni, ambiente e territorio (CAT)

Il manuale, utile supporto per la preparazione ottimale agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione e per i corsi di formazione alternativi al tirocinio, è giunto alla terza edizione aggiornata che si presenta rinnovata e ampliata nei contenuti.

Consigliamo anche lo studio del seguente manuale:

Il volume, giunto alla diciottesima edizione, propone e svolge in modo approfondito temi di:

› Edilizia (con utili consigli per la risoluzione di tali tipi di tracce);

› Costruzioni;

› Topografia;

› Estimo

› Topografia ed estimo;

› Pratica professionale (consulenze tecniche in compravendite immobiliari, pratiche catastali…).









