Esame Assistente Sociale 2022, tutte le informazioni utili

Esame Assistente Sociale 2022: ancora nessuna data in vista per lo svolgimento dell’esame per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale, fondamentale per poter lavorare. Una volta terminato il relativo percorso di studi universitario, infatti, per esercitare la professione è necessario sostenere l’esame di Stato, che consente di iscriversi all’Albo degli Assistenti Sociali.

Nei prossimi paragrafi vediamo a quali prove d’esame saranno sottoposti i futuri candidati, nell’attesa che vengano pubblicati le procedure per fare domanda, il calendario e le sedi di svolgimento delle prove.

Di seguito il Manuale di preparazione alle prove dell’esame di abilitazione.

Esame Assistente Sociale 2022: albo professionale

Con D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 nell’albo professionale degli Assistenti sociali sono state istituite, in corrispondenza del diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

sezione A cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; sezione B cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea o con il diploma universitario conseguito secondo il previgente ordinamento.

Nello specifico, dunque, agli iscritti nella sezione A dell’albo professionale spetta il titolo di Assistente sociale specialista, mentre agli iscritti alla sezione B spetta il titolo di Assistente sociale.

Esame Assistente Sociale 2022: prove d’esame

L’Esame di Stato per diventare assistente sociale è articolato in tre prove di selezione, da svolgersi presso le Università, suddivise come di seguito:

prima prova scritta,

seconda prova scritta,

prova orale.

Per quanto riguarda la sezione B, inoltre, è prevista anche una prova pratica che consiste nell’analisi, nella discussione e nella formulazione di proposte di soluzione di un caso.





L’accesso alla prova orale è subordinato al superamento degli scritti. Il superamento di tutte le prove previste dall’Esame di Stato permette ai candidati vincitori di iscriversi all’Albo Professionale della Regione di residenza o lavoro.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Esame Assistente Sociale 2022: prove Sezione A

Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale Specialista consistono in due prove scritte e una prova orale, così organizzate:

La prima prova scritta verte sui seguenti argomenti:

teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali

metodologia di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali

metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell’assistenza sociale.

La seconda prova scritta applicativa verte sui seguenti argomenti:

analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali

discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

discussione dell’elaborato scritto

argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio

legislazione e deontologia professionale.

Esame Assistente Sociale 2022: prove Sezione B

Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale, invece, consistono in due prove scritte, una prova orale e una pratica.

La prima prova scritta verte nelle seguenti materie o argomenti:

aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio sociale;

principi, fondamenti, metodi, tecniche professionale del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale.

La seconda prova scritta verte nelle seguenti materie o argomenti:

principi di politica sociale;

principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali.

La prova orale verte sulle seguenti materie o argomenti:

legislazione e deontologia professionale;

discussione dell’elaborato scritto;

esame critico dell’attività svolta durante il tirocinio professionale.

La prova pratica verte nelle seguenti materie o argomenti:

analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla

commissione nelle materie relative alla prima prova scritta.

Esame Assistente Sociale 2022: come prepararsi

Per la preparazione all’Esame di Stato per diventare Assistente Sociale, consigliamo il seguente volume, analizza l’organizzazione dei servizi istituzionali, in particolare nell’ente locale, il ruolo dell’assistente sociale nelle istituzioni e le politiche sociali a favore degli anziani, dei minori, degli immigrati, delle persone con disabilità, di quanti vivono in condizioni di disagio.

Un capitolo a parte è dedicato alle competenze proprie richieste all’assistente sociale specialista.

Infine, propone e sviluppa esempi di casi per la prova pratica per entrambe le sezioni dell’albo, quale utile allenamento per affrontare l’esame di abilitazione.

Marzo 2022, Maggioli Editore

Il volume si rivolge a chi intende preparare l’esame di abilitazione alla professione di Assistente sociale (Sez. B) e Assistente sociale specialista (Sez. A). Dopo un’introduzione sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato (le prove, le competenze e le conoscenze richieste), il testo passa in rassegna le principali tematiche del servizio sociale come scienza (rapporti con altre discipline, principali modelli teorici, strumenti e tecniche del lavoro sociale).









© RIPRODUZIONE RISERVATA