Concorsi assistente sociale 2022: tutti i bandi attivi e come prepararsi

Sono diverse le posizioni da assistente sociale aperte quest’anno. Nuove possibilità di lavoro sono quindi sbloccate con nuovi Concorsi assistente sociale 2022.

Vedremo in questo articolo un elenco in continuo aggiornamento sui concorsi attivi indetti da Comuni e vari Enti per coprire posti da assistente sociale, a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno, approfondendo i requisiti necessari alla partecipazione e la tipologia di prove.

I volumi L’assistente Sociale e La prova pratica per Assistente sociale e Assistente sociale specialista sono due testi utili per la preparazione allo svolgimento delle prove dei concorsi per assistente sociale.

Concorsi assistente sociale 2022: i requisiti richiesti

Per poter partecipare ai concorsi per assistente sociale è di norma necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo di assistente sociale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato arrivo e passivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

assolvimento degli obblighi di leva per i nati fino al 1985.

I requisiti specifici riguardano invece il titolo di studio richiesto, che in questo caso è rappresentato da:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04, oppure

Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04, oppure

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990, oppure

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale, oppure

Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.

Inoltre, un altro requisito necessario è l’iscrizione all’albo professionale. Potrebbe essere richiesta l’iscrizione alla sezione “A” o “B”, in base al bando. Talvolta, per alcuni bandi, è anche richiesto il possesso della patente di categoria B.

Concorsi assistente sociale 2022: 6 posti a Catanzaro

Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di 6 posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

Domanda





La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro il giorno 10 aprile 2022 con una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; sulla busta contenente la domanda e

la documentazione devono essere riportate le indicazioni del nome, cognome ed

indirizzo del candidato e deve essere, altresì, riportata la dicitura “contiene

documentazione di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di

C.P. – Assistente Sociale – Cat. D”;

la documentazione devono essere riportate le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del candidato e deve essere, altresì, riportata la dicitura “contiene documentazione di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di C.P. – Assistente Sociale – Cat. D”; presentata direttamente, in orario d’ufficio, all’Ufficio Protocollo dell’U.O. Affari Generali

e Assicurazioni dell’intestata Azienda, sito in Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100

Catanzaro;

e Assicurazioni dell’intestata Azienda, sito in Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro; mediante Posta Elettronica Certificata esclusivamente all’indirizzo:

gru.iscrizione.concorsi@pec.asp.cz.it

Scarica il bando

Prove

Le prove d’esame consisteranno in:

prova scritta,

prova pratica,

prova orale.

Per maggiori dettagli sul concorso e sul programma d’esame si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2022: 2 posti a Rivoli

Il Consorzio Ovest Solidale di Rivoli ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo determinato e pieno, di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.

Domanda

Il candidato, per poter presentare la propria candidatura, deve obbligatoriamente essere in possesso dello SPID. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando, esclusivamente ed a pena di esclusione, il seguente link https://candidaturespid.software-ales.it.

La data di scadenza del bando è fissata per le ore 23.59 del giorno 21 aprile 2022.

Prove

I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta che si svolgerà da remoto attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica mediante somministrazione di quesiti a risposta chiusa sulle materie indicate nel bando.

Per ulteriori informazioni sul concorso si rimanda al bando, scaricabile a questo indirizzo.

Concorsi assistente sociale 2022: un posto a Senago

Il Comune di Senago ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di assistente sociale, categoria D, da assegnare al settore servizi sociali e socio-educativi.

Domanda

La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante la compilazione di un modulo di domanda on-line mediante collegamento al sito istituzionale del comune di Senago alla pagina www.comune.senago.mi.it accendo alla sezione “accedi ai servizi” cliccare sulla voce “concorsi e mobilità”, dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID/CNS, iniziare la compilazione del modulo relativo al concorso in oggetto.

La procedura di domanda rimarrà attiva fino al 21 aprile 2022.

Scarica il bando

Prove

Il concorso si svolgerà attraverso un’unica prova scritta, che potrà consistere nella redazione di un tema, di uno o più quesiti a risposta sintetica o in uno o più quesiti a risposta multipla, volti ad accertare la conoscenza del programma di concorso (compreso quindi l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della capacità di utilizzo

delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici comunali).

Concorsi assistente sociale 2022: un posto a Iseo

Il Comune di Iseo (BS) ha indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Comune di Iseo, entro il 21/04/2022, con le seguenti modalità:

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Iseo, Piazza Garibaldi n. 10. La data di

presentazione sarà comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo;

presentazione sarà comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo; mezzo posta elettronica certificata, intestata al candidato, all’indirizzo

protocollo@pec.comune.iseo.bs.it;

protocollo@pec.comune.iseo.bs.it; mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Iseo,

Piazza Garibaldi n. 10 – 25049 Iseo (BS)

Scarica il bando

Prove

Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

prova scritta;

prova orale.

Per maggiori informazioni sul concorso, sul programma d’esame e sulla domanda di partecipazione, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2022: 2 posti a Siderno

Il Comune di Siderno ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.

Domanda

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, entro il 24 aprile 2022:

presentata a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata a:

comune.siderno@asmepec.it;

comune.siderno@asmepec.it; spedita a mezzo raccomandata A.R. (non fa fede la data del timbro postale) o fatta pervenire attraverso corriere entro la data di scadenza del bando.

Scarica il bando

Prove

Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva, nel caso di un numero di domande pervenute superiore a 40;

prova scritta;

prova orale.

Per maggiori informazioni sul concorso, sul programma d’esame e sulla domanda di partecipazione, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Novedrate

Nella Gazzetta Ufficiale numero 24 l’avviso di indizione di un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato di assistente sociale – categoria D del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro – Funzioni locali – area servizi alla persona presso il Comune di Novedrate.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.novedrate@pec.provincia.como.it, trasmettendo la domanda e la relativa documentazione in un unico file, con una delle seguenti

modalità:

domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta con firma autografa allegando copia della carta d’identità (in formato “pdf”);

domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale senza copia della carta d’identità (in formato “pdf.p7m”);

da propria casella di posta elettronica certificata, nei termini di quanto previsto dall’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (in formato “pdf”).

La procedura di domanda rimarrà attiva fino al 24 aprile 2022.

Scarica il bando

Prove

Le prove d’esame saranno due:

prova scritta;

prova orale.

Per ulteriori informazioni sulle prove e sul programma d’esame si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2022: come prepararsi

Per la preparazione allo svolgimento delle prove del concorso per assistenti sociali si consigliano i seguenti testi:

L\'Assistente sociale Milena Cortigiani, Paolo Marchetti (a cura di), 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume ripercorre l’evoluzione della professione e della formazione dell’assistente sociale dalle origini al momento attuale. Il testo si è proposto l’obiettivo di far comprendere lo stretto legame con i cambiamenti sociali, politici, istituzionali ed economici avvenuti nel mondo...



Marzo 2022, Maggioli Editore

Il volume si rivolge a chi intende preparare l’esame di abilitazione alla professione di Assistente sociale (Sez. B) e Assistente sociale specialista (Sez. A). Dopo un’introduzione sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato (le prove, le competenze e le conoscenze richieste), il testo passa in rassegna le principali tematiche del servizio sociale come scienza (rapporti con altre discipline, principali modelli teorici, strumenti e tecniche del lavoro sociale).









© RIPRODUZIONE RISERVATA