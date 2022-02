Assegno unico universale: 10 casi pratici di Isee, famiglie e importo riconosciuto

È ormai tutto pronto per l’arrivo dell’Assegno Unico Universale (AUU).

In vista della misura a partire dal prossimo 1° marzo, che porterà una vera e propria rivoluzione nel sistema degli aiuti alla natalità e alla famiglia, simuleremo l’importo mensile spettante in base a dieci differenti composizioni del nucleo familiare, in particolare:

prendendo a riferimento le modalità di calcolo dettate dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2021 numero 230 (articolo 4), che ha introdotto e disciplinato l’AUU, oltre alle tabelle di dettaglio allegate al provvedimento.

Assegno Unico universale: Famiglia con un figlio minore

Per un nucleo familiare con:

ISEE pari a 30 mila euro;

Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro al momento della domanda;

Un figlio minore a carico;

l’ammontare complessivo mensile dell’Assegno Unico è pari ad euro 112,00 composto da:

Euro 100,00 per il figlio minore a titolo di importo – base (articolo 4 comma 1);

Euro 12,00 in ragione del fatto che entrambi i genitori sono lavoratori (articolo 4 comma 8).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 100,00 Maggiorazione genitori lavoratori 12,00 12,00 Totale complessivo mensile – 112,00

Assegno Unico universale: Famiglia con due figli minori

Riprendendo l’esempio di cui sopra, ma con due figli minori a carico, l’ammontare complessivo mensile dell’Assegno Unico passa ad euro 224,00 formato da:

Euro 100,00 per ciascuno dei figli minori (due) a titolo di importo – base (articolo 4 comma 1);

Euro 12,00 per ciascuno dei figli (due), in ragione del fatto che entrambi i genitori sono lavoratori (articolo 4 comma 8).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 200,00 Maggiorazione genitori lavoratori 12,00 24,00 Totale complessivo mensile – 224,00

Assegno Unico universale: Famiglia con tre figli minori





La stessa famiglia dell’esempio precedente ma con un numero di figli minori a carico pari a tre avrà diritto ad un Assegno complessivo mensile di 379,00 euro, di cui:

Euro 100,00 per ciascuno dei figli minori (tre) a titolo di importo – base (articolo 4 comma 1);

Euro 43,00 a titolo di maggiorazione per il figlio successivo al secondo (articolo 4 comma 3);

Euro 12,00 per ciascuno dei figli (tre), in ragione del fatto che entrambi i genitori sono lavoratori (articolo 4 comma 8).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 300,00 Maggiorazione figlio successivo al secondo 43,00 43,00 Maggiorazione genitori lavoratori 12,00 36,00 Totale complessivo mensile – 379,00

Assegno Unico universale: Famiglia con quattro figli minori

Il nucleo con quattro figli minori, ISEE corrispondente a 30 mila euro ed entrambi i genitori lavoratori, avrà diritto ad un Assegno complessivo mensile di euro 634,00 ottenuto grazie a:

Euro 100,00 per ciascuno dei figli minori (quattro) a titolo di importo – base (articolo 4 comma 1);

Euro 43,00 a titolo di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo (articolo 4 comma 3);

Euro 12,00 per ciascuno dei figli (quattro) come maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori (articolo 4 comma 8);

Euro 100,00 a titolo di maggiorazione forfetaria per chi ha quattro o più figli (articolo 4 comma 10).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 400,00 Maggiorazione figlio successivo al secondo 43,00 86,00 Maggiorazione genitori lavoratori 12,00 48,00 Maggiorazione forfetaria 100,00 Totale complessivo mensile – 634,00

Assegno Unico universale: Famiglia con figlio disabile grave

A parità di ISEE e di condizione lavorativa (entrambi i genitori sono titolari di redditi da lavoro al momento della domanda di AUU), il nucleo con due figli minori, di cui uno colpito da disabilità grave, avrà diritto ad un Assegno mensile complessivo di euro 319,00.

L’importo sarà così formato:

Euro 100,00 (per due) a titolo di importo – base per figli minori (articolo 4 comma 1);

Euro 95,00 a titolo di maggiorazione per il figlio con disabilità grave (articolo 4 comma 4);

Euro 12,00 (per due) a titolo di maggiorazione per i genitori – lavoratori (articolo 4 comma 8).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 200,00 Maggiorazione figlio minorenne disabilità grave 95,00 95,00 Maggiorazione genitori lavoratori 12,00 24,00 Totale complessivo mensile – 319,00

Assegno Unico universale: Famiglia con figlio disabile non autosufficiente

La stessa situazione dell’esempio precedente immaginiamola con un figlio non autosufficiente. In tal l’importo totale dell’AUU mensile sarà 329,00 euro, composto da:

Euro 100,00 (per due) a titolo di importo – base per figli minori (articolo 4 comma 1);

Euro 105,00 a titolo di maggiorazione per il figlio con disabilità grave (articolo 4 comma 4);

(articolo 4 comma 4); Euro 12,00 (per due) a titolo di maggiorazione per i genitori – lavoratori (articolo 4 comma 8).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 200,00 Maggiorazione figlio minorenne disabilità grave 105,00 105,00 Maggiorazione genitori lavoratori 12,00 24,00 Totale complessivo mensile – 329,00

Assegno Unico universale: Famiglia con figlio minorenne e figlio disabile maggiorenne non autosufficiente

Ipotizziamo il nucleo familiare con:

Entrambi i genitori lavoratori;

ISEE pari a 30 mila euro;

Un figlio minorenne;

Un figlio maggiorenne non autosufficiente (25 anni);

l’Assegno spetta in misura complessivamente pari a 161,00 euro di cui:

Euro 100,00 a titolo di importo – base per figlio minore (articolo 4 comma 1);

Euro 49,00 per il figlio maggiorenne (età pari o superiore a 21 anni) e disabilità almeno di grado medio (articolo 4 comma 6) ;

; Euro 12,00 per il figlio minorenne, a titolo di maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori (articolo 4 comma 8).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 100,00 Importo – base figlio maggiorenne disabile 49,00 49,00 Maggiorazione genitori lavoratori 12,00 12,00 Totale complessivo mensile – 161,00

Assegno Unico universale: Nucleo monogenitoriale con 2 figli minorenni

L’Assegno Unico spettante ad un nucleo composto da un solo genitore con due figli minori a carico (ISEE 30 mila euro) è pari a 200,00 euro mensili totali, corrispondenti all’importo – base di 100,00 euro per figlio minore di cui all’articolo 4 comma 1.

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figli minori 100,00 200,00 Totale complessivo mensile – 200,00

Assegno Unico universale: Nucleo monogenitoriale con un figlio minorenne e un figlio maggiorenne

Al contrario, in presenza di un figlio minorenne ed uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni (studente universitario), il sussidio corrisponderà a 149,00 euro mensili totali di cui:

Euro 100,00 a titolo di importo – base per figlio minore (articolo 4 comma 1);

Euro 49,00 a titolo di importo – base per il figlio maggiorenne (articolo 4 comma 2).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figlio minorenne 100,00 100,00 Importo – base figlio maggiorenne 49,00 49,00 Totale complessivo mensile – 149,00

Assegno Unico universale: Nucleo monogenitoriale con madre di età inferiore ai 21 anni

Il nucleo con ISEE pari a 30 mila euro, formato da una madre di età inferiore ai 21 anni ed un figlio minorenne a carico avrà diritto ad un Assegno Unico di euro 120,00 di cui:

Euro 100,00 a titolo di importo – base per figlio minore (articolo 4 comma 1);

Euro 20,00 a titolo di maggiorazione per madre di età inferiore a 21 anni (articolo 4 comma 7).

Descrizione Importo (per figlio) Totale Importo – base figlio minorenne 100,00 100,00 Maggiorazione madre età inferiore 21 anni – 20,00 Totale complessivo mensile – 120,00









