Concorso Comune Cagliari, 58 diplomati e laureati: ultime ore per partecipare

*aggiornamento dell’8/02/2022: ultime ore per partecipare al Concorso Comune Cagliari: il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è infatti fissato al giorno 9 febbraio 2022.

Per candidarsi, come si legge nel bando ufficiale di concorso, le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità on-line, compilando l’apposito modulo, tramite l’apposita piattaforma, disponibile sul sito del Comune di Cagliari –

www.comune.cagliari.it, nella sezione Bandi di concorso.

*Aggiornamento del 25/01/2022: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 7 del 25 gennaio 2022 l’avviso relativo al bando del Concorso indetto dal Comune di Cagliari per 58 posti tra diplomati e laureati. Il bando è scaricabile cliccando qui e sarà possibile fare domanda fino al 9 febbraio 2022.

Leggi l’avviso

In arrivo un nuovo Concorso Comune Cagliari per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un totale di 58 unità di personale non dirigenziale. Il concorso sarà bandito a breve (si attende, infatti, la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 25 gennaio 2022) e sarà aperto ai diplomati ed ai laureati.

Secondo le ultime anticipazioni, il personale ricercato verrà assunto attraverso il programma React-EU e sarà impiegato in attività volte alla riqualificazione del territorio e alla gestione dei progetti per la ripresa economica verde, digitale e resiliente del Paese.

L’articolo verrà aggiornato non appena sarà disponibile il bando ufficiale, recante tutte le informazioni utili su come partecipare alla procedura selettiva, tutti i requisiti richiesti e le modalità di espletamento delle prove previste.





Vediamo ora tutti i profili professionali richiesti e le informazioni disponibili riguardo alla procedura selettiva, nell’attesa della pubblicazione del bando ufficiale.

Concorso Comune Cagliari: profili professionali

Nello specifico, i 58 posti resi disponibili tramite il prossimo Concorso che verrà indetto tra pochi giorni dal Comune di Cagliari saranno così suddivisi per profilo professionale:

9 posti di Project Manager;

3 posti di Legal Manager;

1 posto di Communication Officer;

1 posto di Esperto delle Politiche Sociali;

13 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo;

9 posti di Istruttore Direttivo di Ragioneria;

6 posti di Istruttore Direttivo Tecnico-Ingegnere;

2 posti di Istruttore Direttivo Informatico-Analista;

14 posti di Istruttore Amministrativo Contabile.

Concorso Comune Cagliari: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale del Comune di Cagliari, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

età, alla data di scadenza del presente bando, non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente comunale;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato né essere a conoscenza di avere

procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, fatta salva la riabilitazione, per i reati previsti e puniti dagli artt. 424 (danneggiamento seguito da incendio) – 425 (Circostanze aggravanti) e 635, comma 2, sub 1 (danneggiamento) del C.P.;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo (maschi nati entro il 1985).

essere in possesso dei titoli di studio individuati in relazione al profilo per il quale si concorre.

Concorso Comune Cagliari: procedura selettiva

Secondo quanto si legge nel bando ufficiale di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25 gennaio 2022, la procedura di selezione sarà composta di due fasi, articolate come di seguito:

fase di valutazione dei titoli anche con funzione preselettiva: sulla scorta dei punteggi conseguiti dalla valutazione dei titoli i/le candidati/e saranno ordinati/e in una graduatoria distinta per ciascun profilo professionale messo a concorso. Saranno valutati:

> Titoli di studio e cultura

> Titoli vari, compreso curriculum ove dovrà esplicitamente dettagliarsi l’esperienza valutabile prevista per lo specifico profilo di interesse.

prova scritta: si intenderà superata con una votazione minima di 21/30, sarà volta a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie riferite a ciascun codice concorso come appresso riportato, oltre che della lingua inglese e tecnologie e applicazioni informatiche più diffuse.









