Concorsi Comune Bari, 33 posti per laureati: come partecipare

Nuovi Concorsi Comune Bari. Lo scorso 28 gennaio 2022, il Comune di Bari ha pubblicato sette bandi di concorso destinati alla copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un totale complessivo di 33 posti. Le figure professionali ricercate spaziano dal profilo di Dirigente e Funzionario a Webmaster ed Esperto Linguista.

Inoltre, come ha osservato l’assessore al Personale Vito Lacoppola, lo scopo di queste nuove procedure concorsuali è quello di “sostituire i dipendenti che negli ultimi anni hanno lasciato il proprio posto di lavoro per anzianità di servizio o utilizzando la misura Quota 100. […] Stimiamo che, tra i concorsi già completati, queste nuove procedure e quelle in procinto di partire nei prossimi mesi, riusciremo a coprire tutte le posizioni previste dall’organigramma comunale, tornando ai numeri di cinque anni fa”.

I bandi di concorso sono stati pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 28 gennaio 2022.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i profili professionali ricercati, i requisiti richiesti, come partecipare al concorso e le prove d’esame previste dai bandi.

Di seguito il Manuale per prepararsi alle prove preselettive.

Concorsi Comune Bari: profili professionali

I 33 posti messi a concorso sono così suddivisi per profilo professionale:

9 posti di Funzionario specialista di Polizia Locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato;

2 posti di Webmaster, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato;

1 posto di Specialista nei rapporti con i media, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato;

1 posto di Esperto linguistico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

15 posti di Amministratore di sistema informativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato;

4 posti di Dirigente Amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati al personale interno;

1 posto di Dirigente di Polizia Locale, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorsi Comune Bari: requisiti

Per accedere alle procedure concorsuali per i profili sopra elencati, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale di età previsto per il collocamento in pensione;

idoneità fisica;

godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).





Inoltre, tutti i sette bandi di selezione sono rivolti a candidati laureati, in possesso di specifici titoli di studio.

Concorsi Comune Bari: come partecipare

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno inviare le proprie domande esclusivamente online attraverso questa piattaforma entro il 28 febbraio 2022.

Si ricorda che, per accedere alla piattaforma online, è necessario il possesso di una delle seguenti credenziali:

SPID,

Carta di Identità Elettronica (CIE),

Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Concorsi Comune Bari: procedura selettiva

Innanzitutto, nei bandi di concorso si legge che, nel caso venga inviato un numero di domande di partecipazione superiore a 250, si dispone l’espletamento di una prova preselettiva, che consisterà nell’effettuazione da parte dei partecipanti di un questionario (40 domande), con test a risposta multipla, inerenti abilità logiche (ragionamento deduttivo, ragionamento critico, analisi e comprensione di un testo) e le materie d’esame previste dal bando.

Non saranno invece richieste in sede di preselezione le materie aggiuntive della prova orale di lingua straniera, informatica e psico-attitudinale.

Alla successiva prova scritta saranno ammessi i candidati per un numero pari a 20 volte i posti messi a concorso, oltre agli ex aequo dell’ultimo classificato. In ogni caso, si ricorda ai candidati che il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria finale di merito dei diversi concorsi.

In seguito, la procedura selettiva del concorso indetto dal Comune di Bari si articolerà nelle tre fasi elencate di seguito:

valutazione dei titoli,

una o due prove scritte a seconda del profilo professionale per cui si concorre,

a seconda del profilo professionale per cui si concorre, prova orale.

Scarica i bandi

Concorsi Comune Bari: come prepararsi

Per la preparazione delle prove preselettive del concorso, consigliamo il seguente volume, il quale raccoglie quiz delle seguenti tipologie:

› ragionamento astratto; › comprensione verbale; › ragionamento verbale; › ragionamento critico verbale; › logica deduttiva; › problem solving; › ragionamento numerico; › ragionamento numerico deduttivo; › ragionamento critico numerico.

All’interno delle prove ufficiali sono presenti anche quiz di altre materie di cui sono fornite le risposte esatte.

Ad ogni quiz di logica di tutte le prove è collegata una video-lezione di Giuseppe Cotruvo con la spiegazione della giusta tecnica di risoluzione.

Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore









© RIPRODUZIONE RISERVATA