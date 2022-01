Concorso Comune Cagliari, 58 diplomati e laureati: bando in Gazzetta

*Aggiornamento del 25/01/2022: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 7 del 25 gennaio 2022 l’avviso relativo al bando del Concorso indetto dal Comune di Cagliari per 58 posti tra diplomati e laureati. Il bando è scaricabile cliccando qui e sarà possibile fare domanda fino al 9 febbraio 2022.

In arrivo un nuovo Concorso Comune Cagliari per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un totale di 58 unità di personale non dirigenziale. Il concorso sarà bandito a breve (si attende, infatti, la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 25 gennaio 2022) e sarà aperto ai diplomati ed ai laureati.

Secondo le ultime anticipazioni, il personale ricercato verrà assunto attraverso il programma React-EU e sarà impiegato in attività volte alla riqualificazione del territorio e alla gestione dei progetti per la ripresa economica verde, digitale e resiliente del Paese.

L’articolo verrà aggiornato non appena sarà disponibile il bando ufficiale, recante tutte le informazioni utili su come partecipare alla procedura selettiva, tutti i requisiti richiesti e le modalità di espletamento delle prove previste.

Vediamo ora tutti i profili professionali richiesti e le informazioni disponibili riguardo alla procedura selettiva, nell’attesa della pubblicazione del bando ufficiale.

Concorso Comune Cagliari: profili professionali

Nello specifico, i 58 posti resi disponibili tramite il prossimo Concorso che verrà indetto tra pochi giorni dal Comune di Cagliari saranno così suddivisi per profilo professionale:

9 posti di Project Manager;

3 posti di Legal Manager;

1 posto di Communication Officer;

1 posto di Esperto delle Politiche Sociali;

13 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo;

9 posti di Istruttore Direttivo di Ragioneria;

6 posti di Istruttore Direttivo Tecnico-Ingegnere;

2 posti di Istruttore Direttivo Informatico-Analista;

14 posti di Istruttore Amministrativo Contabile.

Concorso Comune Cagliari: procedura selettiva





Non sono ancora note le modalità di espletamento della procedura di selezione, tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni ed in piena conformità con la riforma dei concorsi pubblici, il bando prevedrà la fase di valutazione dei titoli in qualità di preselezione, seguita a distanza di poco tempo da una prova scritta.

Per ulteriori conferme ed informazioni, occorre attendere la pubblicazione del relativo bando di concorso per diplomati e laureati, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale-Concorsi ed esami n.7 del 25 Gennaio 2022.

La versione integrale del bando di concorso potrà inoltre essere consultata sul sito istituzionale dell’Amministrazione dove verrà pubblicata a partire dal 25 gennaio 2022 insieme al fac simile di istanza on line.









