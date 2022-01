Concorso Arpal Puglia, 31 profili area tecnica e amministrativa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato l’estratto del Concorso Arpal Puglia, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di 31 posti di vari profili professionali nelle categorie B3, C e D, a tempo pieno e determinato per la durata di 18 mesi eventualmente prorogabili.

I 31 posti messi a concorso presso l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia, sono suddivisi per profilo professionale come segue:

3 specialisti tecnici esperti in gestione patrimonio e appalti OO.PP., progettazione e programmazione – categoria D;

7 specialisti amministrativi esperti in amministrazione generale, appalti e contratti, gestione e rendicontazione fondi comunitari, gestione del personale – categoria D;

3 istruttori tecnici con esperienza e competenze in gestione patrimonio e appalti OO.PP., progettazione e programmazione – categoria C;

9 istruttori amministrativi con esperienza e competenze in amministrazione generale, appalti e contratti, gestione e rendicontazione fondi comunitari, gestione del personale – categoria C;

9 collaboratori amministrativi – categoria B.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso, come inviare la domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Arpal Puglia: requisiti

Per avere accesso alla procedura di selezione, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza;

iscrizione nelle liste elettorali;

idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle funzioni relative allo specifico profilo, senza limitazioni o prescrizioni, ovvero compatibilità dell’eventuale handicap e delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere;

non essere privo della vista in considerazione delle mansioni proprie del profilo professionale che prevede l’utilizzo di videoterminali (art. 1 della Legge n. 120/1991);

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, né in precedenza licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per motivi disciplinari;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso o misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.;

non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.

Inoltre, a seconda del profilo professionale per cui si concorre, è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio, indicati all’interno del bando.

Concorso Arpal Puglia: invio domande

La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati, dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC dell’Agenzia: concorsi.arpal@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 2 febbraio 20220, tramite:

posta elettronica certificata (PEe) dal proprio domicilio digitale, ai sensi dell’art. 65, comma l,lett. c-bis) del Dlgs. 82/2005 (c.d. CAD). Alla domanda dovrà essere allegata la domanda di partecipazione scansionata, debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale del documento di riconoscimento in corso di validità e dei relativi allegati previsti;

posta elettronica certificata (PEe), ai sensi dell’art. 65, comma l, lett. A) del Dlgs. 82/2005 (c.d.CAD), accompagnata da firma digitale apposta, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento, sulla domanda e su tutti i documenti allegati in cui è prevista la firma autografa da parte del candidato. La domanda priva di firma digitale sarà considerata come non sottoscritta e pertanto esclusa.

Concorso Arpal Puglia: procedura selettiva

Innanzitutto, nel bando si sottolinea che, qualora il numero delle domande di partecipazione alla procedura selettiva per ciascuno dei profili professionali sopra riportati sia superiore a 150, l’Agenzia può valutare la possibilità di procedere ad una prova preselettiva tramite il ricorso a test selettivi atti a verificare la conoscenza delle materie d’esame previste per lo specifico profilo professionale oggetto di selezione.

La procedura selettiva del concorso è divisa in due fasi:

valutazione dei titoli,

prova-colloquio: distinta per ciascun profilo professionale di cui alla presente procedura, è volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali. Nell’ambito della medesima prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse.

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo pari a massimo 70 punti, così ripartito:

ai titoli di carriera si attribuiranno massimo 40 punti;

ai titoli accademici e di studio si attribuiranno massimo 20 punti;

alle pubblicazioni e titoli scientifici (monografie ed articoli su riviste scientifiche attinenti

esclusivamente al profilo da rivestire ed alle materie oggetto del colloquio) si attribuiranno massimo 10 punti.

Concorso Arpal Puglia: come prepararsi

