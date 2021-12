Concorsi Regione Lombardia, 25 laureati e diplomati: requisiti e prove

Nuovi Concorsi Regione Lombardia, per esami, per la copertura di 13 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, e di 12 posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sezione concorsi, n. 100 del 17 dicembre 2021.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso, le modalità di invio delle domande e le prove d’esame previste dal bando ufficiale.

Concorsi Regione Lombardia: requisiti

Per avere accesso alla procedura selettiva gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua italiana che verrà accertata nel corso delle prove;

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo per il collocamento a riposo;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili; assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge;

Per il profilo di Istruttore Amministrativo, categoria C, è richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso

di studi di durata quinquennale.

Invece, per il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio, secondo la classificazione del MIUR:

laurea triennale (L);

laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);

diploma universitario (DU) secondo il vecchio ordinamento universitario (L. 341/90);

laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento universitario.

Concorsi Regione Lombardia: invio domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi on-line» all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it/ a partire dalle ore 10,00 del 17 dicembre 2021 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 17 gennaio 2022.

Concorsi Regione Lombardia: prove d’esame

Per entrambi i profili professionali le prove d’esame consisteranno in:

un’eventuale prova preselettiva ;

; una prova scritta a contenuto teorico e/o pratico relativa alle materie del programma

d’esame. Tale prova potrà avere forma di tema o di questionario a risposta sintetica o predeterminata e potrà comprendere anche quesiti di carattere attitudinale.

a contenuto teorico e/o pratico relativa alle materie del programma d’esame. Tale prova potrà avere forma di tema o di questionario a risposta sintetica o predeterminata e potrà comprendere anche quesiti di carattere attitudinale. un colloquio di approfondimento delle materie d’esame.

Scarica i bandi

Concorsi Regione Lombardia: come prepararsi

Per la preparazione al concorso per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria C, consigliamo il seguente volume, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

Manuale completo

Maggioli Editore, Settembre 2021

Per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, consigliamo il seguente volume, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. D) dell’area amministrativa negli Enti locali.

Teoria e Test per tutte le prove

Luigi Tramontano, Novembre 2021, Maggioli Editore







© RIPRODUZIONE RISERVATA