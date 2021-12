Concorso Amiu Puglia, 840 operatori e autisti con terza media

E’ sufficiente il possesso della terza media per partecipare al nuovo Concorso Amiu Puglia. La procedura è destinata all’assunzione di un totale di 840 unità di personale nei profili professionali di Operatore Ecologico ed Operatore Autista, riconducibili rispettivamente al livello J ed al livello III B del Ccnl, per l’Amiu Puglia, ovvero l’ente che si occupa dei servizi ambientali.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Amiu Puglia: posti disponibili

In arrivo 840 assunzioni con il nuovo concorso in Puglia. Sono stati infatti pubblicati quattro Avvisi pubblici di selezione, due in riferimento alla sede di Bari e due per la sede di Foggia, per la formazione di graduatorie di idonei nei profili professionali sopra indicati.

Al termine delle procedure selettive, la Società potrà disporre di:

una graduatoria di 400 idonei per il profilo di operatori di livello J per la sede di Bari,

una graduatoria di 200 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia,

una graduatoria di 160 idonei per il profilo di operatore-autista di livello III B per la sede di Bari,

una graduatoria di 80 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia.

Come indicato nel bando, le assunzioni saranno operate, progressivamente, nei limiti degli specifici fabbisogni aziendali di ognuna delle due sedi.

Concorso Amiu Puglia: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando ufficiale:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego;

possesso di indirizzo di posta certificata intestato al candidato;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;

possesso della patente di categoria B per il profilo di operatore ecologico;

possesso della patente di categoria C e della Carta di qualificazione del trasporto merci (CQC) per il profilo di operatore conduttore (autista)

Inoltre, per partecipare al concorso per entrambi i profili professionali, è sufficiente il possesso del titolo di studio di istruzione secondario di primo livello, ovvero la Licenzia media.

Concorso Amiu Puglia: invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato entro e non oltre il 19 gennaio 2022 esclusivamente in modo telematico, collegandosi al sito indicato all’interno dei bandi ufficiali.

Concorso Amiu Puglia: prove d’esame

A seconda del numero di domande inoltrate, la Società si riserva la possibilità di effettuare una prova preselettiva consistente in una serie di quiz a risposta multipla da risolvere entro un tempo limite, vertenti su argomenti di logica e di informatica di base.

La procedura selettiva consisterà in un’unica prova scritta, la quale verterà su tutte le materie previste dal singolo Avviso e potrà consistere in una serie di quesiti a risposta multipla.

Per il superamento della prova d’esame i candidati dovranno ottenere un punteggio complessivo di almeno 21/30.

Concorso Amiu Puglia: materie d’esame

Le materie oggetto d’esame per il profilo di Operatore ecologico saranno:

nozioni di base di igiene ambientale,

diritti e doveri dei lavoratori,

nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda, invece, il profilo professionale di Operatore-autista, le materie d’esame saranno le seguenti:

nozioni di base di igiene ambientale,

diritti e doveri dei lavoratori,

nozioni di meccanica su automezzo,

nozioni sul codice della strada,

nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro.

