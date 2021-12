Concorso Vigili del Fuoco, 314 Ispettori antincendi: prova orale dal 10 gennaio

****aggiornamento del 07/12/2021: Nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2021 è stato pubblicato il diario della prova orale del concorso, che si terrà dal 10 gennaio all’8 febbraio 2022, seguendo il calendario scaricabile qui. La prova si terrà presso l’Istituto superiore antincendi, via del Commercio n. 3 – Roma.

***aggiornamento del 1/10/2021: la Gazzetta Ufficiale n. 78 conferma il diario della prova scritta del concorso, fissata al 7 ottobre 2021 a Roma, nelle sedi precedentemente determinate.

**aggiornamento del 14/09/2021: Nella gazzetta Ufficiale numero 73 del 14 settembre 2021 è stato pubblicato il diario della prova scritta del concorso per 314 ispettori antincendi. Questa si terrà il 7 ottobre 2021 a Roma, nelle seguenti sedi:

Scuole centrali antincendi – via Appia n. 1145, per i candidati il cui cognome è compreso da Abagnale Giulio a Parisi Davide;

Istituto superiore antincendi – via del Commercio n. 13, per i candidati il cui cognome è compreso da Pascarella Angelo a Zollini Sara.

I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede indicata alle ore 8.00 del giorno previsto per lo svolgimento della prova, muniti di:

documento di riconoscimento in corso di validità;

green pass in copia cartacea da esibire al momento dell’identificazione;

autodichiarazione COVID-19 da firmare in sede concorsuale;

una penna di colore nero o blu.

*aggiornamento del 30/07/2021: Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 viene comunicato il rinvio del diario della prova scritta del concorso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2021. Viene inoltre precisato che, in ragione del numero di domande pervenute, non si terrà la preselezione.

Con il Decreto Dipartimentale n. 96 del 25 maggio 2021 è stato indetto un concorso, il cui avviso è stato pubblicato (come anticipato) nella Gazzetta Ufficiale numero 45 dell’8 giugno 2021, per 314 Ispettori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dei posti a concorso:

un sesto è riservato al personale che espleta funzioni operative;

il 10% è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;

il 2% è riservato agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza

demerito la ferma biennale.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali sono le prove.

Concorso Vigili del Fuoco: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore agli anni 30 per i candidati ordinari, ad anni 37 per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nessun limite di età per il personale che espleta funzioni operative;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura;

abilitazione professionale;

possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio

1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorso Vigili del Fuoco: domanda

La domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per accedere al portale sarà necessario il possesso delle credenziali digitali SPID.

Sarà possibile presentare domanda dal 9 giugno all’8 luglio 2021. Nella procedura guidata di presentazione della domanda andrà anche indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Concorso Vigili del Fuoco: preselezione

In caso di un numero elevato (10 volte i posti a concorso) di domande pervenute, l’ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva che consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle materie d’esame.

La prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 6/10 e sono ammessi alla prova successiva un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso e i candidati con un punteggio pari all’ultimo degli ammessi. Il diario della prova preselettiva verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie concorsi, del 30 luglio 2021.

Concorso Vigili del Fuoco: prove

Le prove d’esame saranno due:

una prova scritta;

una prova orale.

La prova scritta consisterà in un elaborato o nella risoluzione di quesiti su geometria delle masse e scienza delle costruzioni nonché su una delle seguenti materie a scelta:

elettrotecnica e impianti;

meccanica e macchine;

idraulica.

La prova orale invece verterà, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

fisica;

chimica;

topografia;

elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;

elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In sede di prova orale verrà inoltre accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (la scelta andrà indicata in fase di presentazione della domanda) e delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche.







